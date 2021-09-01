В Самаре в рамках федерального проекта приступила к обучению группа по программе «Государственное и муниципальное управление»

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В Самаре в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, приступила к обучению группа по программе «Государственное и муниципальное управление». Нацпроект позволяет не только получить новую специальность, но и повысить квалификацию, чтобы сохранить занятость. Поэтому популярны программы, помогающие получить дополнительные компетенции уже состоявшимся специалистам.

Обучение организовано Тольяттинским филиалом РАНХиГС. Напомним, одним из операторов нацпроекта стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, которая имеет более 50 филиалов в городах страны, в том числе в Самаре и Тольятти.

Направление для обучения очень востребовано, более ста человек уже приступили к занятиям. Чтобы трудиться в сфере управления, нужно постоянно получать новые знания, и главное – нужно уметь работать с людьми. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что человекоцентричность должна быть основным принципом работы во всех сферах.

В группе – обучающиеся со всей Самарской области. Кроме основного модуля – «государственное и муниципальное управление», участники также будут изучать технологии эффективного взаимодействия в организации, управление проектами в органах власти, цифровую трансформацию.

«Думаю, что, закончив программу, стану более квалифицированным работником и востребованным специалистом, - поделилась ожиданиями от обучения старший методист Красноярского ресурсного центра Наталья Егорова, - смогу эффективнее помогать педагогам и руководителям образовательных организаций, с которыми работаю».

В Тольяттинском филиале РАНХиГС большой опыт обучения взрослых. Для участников нацпроекта предлагают широкий спектр программ, в том числе, связанных с управлением в органах власти, работой с персоналом, проектами в социальной сфере.

«РАНХиГС определен в качестве федерального оператора нацпроекта на три года, - рассказала директор Тольяттинского филиала РАНХиГС Лариса Зверева, – это хорошо, ведь если кто-то не успеет подать заявки на обучение на текущий год, он может учиться в следующем. Мы открыли группы в Тольятти, Самаре, Кинель-Черкасском, Шенталинском, Шигонском районах и планируем открыть в Сызрани. Очень приятно, что люди замотивированы учиться, они хотят получить дополнительные знания и навыки. Мы постоянно мониторим ситуацию на рынке труда и предлагаем новые направления обучения».

Учиться в рамках нацпроекта можно как дистанционно, так и очно. Каждый может найти то, что ему будет полезно для повышения востребованности на рынке труда и удобно по формату и времени обучения.

Бесплатно пройти обучение могут люди, которые ищут работу и обратились в органы службы занятости, включая безработных; соискатели в возрасте 50-ти лет и старше; люди предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста и не состоящие в трудовых отношениях. Подать заявку на обучение можно на сайте Работа в России. На сегодняшний день в Самарской области на профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография» подано уже свыше 3800 заявок.