В Самаре в районе пересечения улиц Чапаевской и Вилоновской ограничат движения транспорта

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В Самаре в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей – трубопровода диаметром 300 мм, расположенного вблизи дома № 208 по улице Чапаевской – будет действовать временное, частичное ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Чапаевской и Вилоновской.

Ремонтные работы начнутся ориентировочно в 05:00 11 ноября 2023 года и завершатся в 00:00 13 ноября 2023 года. По информации профильного городского департамента, далее специалисты приступят к восстановлению благоустройства территории.

В период производства работ автобусы маршрута № 24 в направлении «в город» (в сторону Хлебной площади) будут следовать в объезд: по улице Молодогвардейской – улице Вилоновской – улице Фрунзе – улице Шостаковича – улице Чапаевской и далее – по своему маршруту. Схема движения автобусов № 24 в обратном направлении не изменится.

Полностью движение по участку планируется возобновить в 05:00 13 ноября 2023 года.

Просим горожан с пониманием относиться к необходимости производства ремонта и заранее планировать свои поездки.

Фото: горадминистрация