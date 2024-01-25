В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам

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25 января в рамках совместного выпуска Администраций связи стран – членов РСС (региональное содружество в области связи) в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам. Примечательно, что штемпель выпустили только для нескольких российских городов, в том числе Самары.

На марке изображены три почтовых ящика: второй половины XIX века, первой половины XX века и современный ящик, а также логотип РСС. Дополнительно к марке изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пензы, Петрозаводска и Самары, а также картмаксимум.

Марки и конверты уже поступили в почтовое отделение 443010 в Самаре на ул. Молодогвардейская, д. 142. Поставить оттиск штемпеля на конверте с маркой все желающие могут 25 января до 19:00 в часы работы отделения, после чего штемпель изымут из обращения.