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В Самаре в ночь с 21 на 22 июня на площади Куйбышева создают "Огненную картину войны"

21 июня 2022 22:06
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Сегодня вечером волонтеры на площади им. Куйбышева начали складывать из 30 тысяч свечей изображение одного из символов Победы - самолета Ил-2.

В Самаре в преддверии Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны, в ночь с 21 на 22 июня проходит международная патриотическая акция "Огненные картины войны".

Сегодня вечером волонтеры на площади им. Куйбышева начали складывать из 30 тысяч свечей изображение одного из символов Победы - самолета Ил-2.

Эта акция проводится с 2020 года в целях сохранения исторической памяти о трагических событиях начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы".

Сегодня в ней принимают участие представители регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юнармейцы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия" Самарской области, бойцы Самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды", поисковики Самарского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", а также представители молодежных общественных организаций губернии, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото: Юлия Фадеева

 

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