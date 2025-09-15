В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Музей в социокультурном пространстве»

139

18 сентября (четверг) в 18.00 в Музее Рязанова пройдет лекция «Музей в социокультурном пространстве» (12+) из цикла «Музей как институт памяти». Ее прочитает историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова.

За свою долгую историю музеи прошли различные этапы развития. Отправной точкой их создания стал феномен коллекционирования, уходящий в глубокую древность. Музеи собирают, сохраняют и экспонируют материальные и нематериальные свидетельства прошлого, транслируют сведения об истории, культуре и искусстве различных эпох. Кроме того, они – одни из ведущих институтов, которые работают с памятью.

Музей является важным элементом социокультурного пространства, поскольку играет ключевую роль в сохранении и передаче культурного наследия будущим поколениям. На лекции посетители узнают, какие этапы развития прошли музеи и как менялись их роли, какое место они занимают в социокультурном пространстве сегодня и какие «вызовы» их ждут в будущем.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cP0UZj