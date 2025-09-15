Я нашел ошибку
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Музей в социокультурном пространстве»

15 сентября 2025 11:23
139
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Музей в социокультурном пространстве»

 18 сентября (четверг) в 18.00 в Музее Рязанова пройдет лекция «Музей в социокультурном пространстве» (12+) из цикла «Музей как институт памяти». Ее прочитает историк, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова.
За свою долгую историю музеи прошли различные этапы развития. Отправной точкой их создания стал феномен коллекционирования, уходящий в глубокую древность. Музеи собирают, сохраняют и экспонируют материальные и нематериальные свидетельства прошлого, транслируют сведения об истории, культуре и искусстве различных эпох. Кроме того, они – одни из ведущих институтов, которые работают с памятью.
Музей является важным элементом социокультурного пространства, поскольку играет ключевую роль в сохранении и передаче культурного наследия будущим поколениям. На лекции посетители узнают, какие этапы развития прошли музеи и как менялись их роли, какое место они занимают в социокультурном пространстве сегодня и какие «вызовы» их ждут в будущем.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cP0UZj

В субботу, 20 сентября, в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча (18+) с куратором программ кинофестиваля VOICES Сергеем Дёшиным.
Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках цикла творческих встреч «Эхо кинофестивалей». Проект реализуется с 2024 года по инициативе и под кураторством Натальи Фазлыевой – генерального директора онлайн издания Cinеmaplex, члена самарской кинокомиссии, программного директора кинофестиваля «Каракуз фильм». На «Эхо кинофестивалей» в Самару приезжают программные директора, продюсеры и организаторы важнейших кинофорумов России.
На ближайшей встрече приглашенным гостем станет Сергей Дёшин – кинокритик, со-основатель кинопрокатной компании «К24», обладатель премии «Слон» памяти Михаила Левитина в номинации «Лучшему молодому кинокритику» (2018), программный куратор кинофестивалей VOICES (Вологда) и «КАРО.Арт» (Москва).
Фестиваль молодого кино VOICES – ежегодный международный фестиваль полнометражных художественных фильмов, дебютов и вторых картин. Это один из главных российских региональных кинофорумов, проводится с 2010 года. В программе «соседствуют» российские и зарубежные фильмы, работы молодых режиссеров и признанных мэтров. Сергей Дёшин расскажет об истории и специфике VOICES: как формируется программа и отбираются фильмы, какие награды и специальные призы вручаются победителям.
После встречи состоится показ фильма Амели Боннен «Рецепт счастья» (2025, 18+). Это романтическая комедийная драма с элементами мюзикла про парижского шеф-повара, которая возвращается к родителям, держащим придорожный ресторан в провинции, и встречает первую любовь. В главной роли – певица Жюльет Армане. В 2024 году она исполняла песню Джона Леннона Imagine на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. «Рецепт счастья» открывал Каннский фестиваль этого года и был признан лучшим на VOICES.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cP0VG3

