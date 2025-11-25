В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет паблик-ток «Память в кадре»

193

28 ноября (пятница) в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет паблик-ток «Память в кадре» (12+). Участниками станут режиссер документальных фильмов «Сотворение Прорана» (12+) Даниил Сайко и историк, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

Работа с устными историями – это междисциплинарное поле. Документальное кино является одной из форм репрезентации устного наследия, а также служит мощным инструментом для исследования реальности, фиксации исторических событий, социальных процессов и человеческих судеб. Часто именно живые рассказы очевидцев, участников событий, обычных людей с их жизненным опытом придают документальным полотнам настоящую глубину, эмоциональную насыщенность и подлинность. Эти голоса прошлого и настоящего хранят память, традиции и неповторимые перспективы, которые не всегда могут быть зафиксированы сухими фактами и статистикой.

Как найти и бережно записать исчезающие голоса прошлого, сохраняя их подлинность и нюансы? Какие методологии используются для сохранения и анализа фрагментов личной памяти, чтобы они не были утеряны? Как эти индивидуальные нарративы вплетаются в общую канву фильма, формируя цельное и убедительное повествование, способное тронуть зрителя до глубины души? На дискуссии спикеры ответят на эти и другие вопросы, а также расскажут, каким образом режиссеры и исследователи работают с устными историями.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фо