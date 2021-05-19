В Самаре в храме Святой Софии пройдёт гала-концерт фестиваля хоровой музыки «Пасха над Волгой»

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23 мая в концертном зале храма Святой Софии пройдёт гала-концерт IV межрегионального фестиваля хоровой музыки «Пасха над Волгой».

В гала-концерте принимают участие хоровая капелла «Аура» имени Александра Пахомова, академический хор Самарского университета «VIVAT», камерный хор Сызранской епархии «AVЕS» и клиросные хоры храмов Самарской митрополии.

Фестиваль проходит по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и посвящён празднованию Пасхи Христовой.

Вход свободный. Начало – в 18:00.

Участников мероприятия просят соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной дистанцией. Проведение гала-концерта возможно при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором.