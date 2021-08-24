В Самаре в день города впервые пройдет автопарад и выставка редких автомобилей и мотоциклов

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В Самаре в день города, 12 сентября, состоится акция — автопарад редких, раритетных, уникальных автомобилей и мотоциклов «Автопарад Авторадио». Это событие станет одним из ярких моментов в рамках памятных мероприятий в честь первого автомобилиста Самары Константина Павловича Головкина.

Инициативу проведения поддержал депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн. К реализации акции привлекаются любительские клубы уникальных, редких, раритетных автомобилей и мотоциклов из городов России и Самарской области. Общее количество участников Автопарада до 100 автомобилей и мотоциклов.

Автопарад стартует в 10-00 и пройдет по набережным города Самары с финишем на площади Куйбышева. С 12-00 на несколько часов там развернется музей под открытым небом, где жители Самары и гости нашего города смогут рассмотреть автомобили и сделать памятные фотографии.

Финальной частью мероприятия станет награждение всех участников Автопарада памятными подарками и призами. Событие может стать доброй традицией и одной их визитных карточек нашего города, привлекая гостей со всей России.

Стать участником Автапарада и выставки может любой желающий владелец редкого, раритетного, уникального автомобиля или мотоцикла. Подать заявку можно по телефону 228 00 99 или в группе ВК «Авторадио-Самара». Прием заявок продлится до 1 сентября.