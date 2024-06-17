В Самаре установят рекорд России по массовому поеданию сырников

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22 июня в 17:00 Самарский фудблогер Алексей Борисов решил провести дегустацию 1100 сырников совместно с ТМ «У Палыча» для жителей города и установить Рекорд России.

Массовая дегустация сырников станет ярким событием летнего сезона для жителей и гостей города. Участники кулинарного мероприятия смогут попробовать сырники и различные топпинги.

На площадке Станкозавода специально для проведения событий такого масштаба, будет создана атмосфера праздника, кулинарного соревнования и раскрытия новых гастрономических граней вкуса.

Ждем всех желающих принять участие в этом захватывающем событии и стать свидетелями установления Рекорда, который может войти в историю не только Самары, но и России

Алексей Борисов - постоянный гость и участник популярных ТВ-шоу на телеканалах: Пятница «Битва Шефов», СКАТ «Вкусный акцент», СКАТ «Ваше утро», 5 канал - новости