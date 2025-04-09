В Самаре участникам Великой Отечественной войны вручили удостоверения Почетных граждан городского округа

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8 апреля глава города Самара Иван Носков и председатель Думы города Алексей Дегтев в торжественной обстановке вручили первые удостоверения и именные грамоты участникам Великой Отечественной войны, которым накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне присвоено звание Почетных граждан городского округа Самара.



Участие в торжественной церемонии приняли ветераны – участники Великой Отечественной войны Валентина Николаевна Щербакова, Александр Владимирович Любимов, Анатолий Григорьевич Палатов, Юрий Дмитриевич Железнов, Николай Яковлевич Фомин, Владимир Иванович Нечаев и Лев Семенович Онуфриев.



«Судьбы участников Великой Отечественной войны – это пример того, как достойно прожить свою жизнь, во что верить и что отстаивать, – подчеркнул глава города Самара Иван Носков. – Вы отдали много лет своей трудовой жизни стране, Куйбышеву, а потом – Самаре, и я считаю, что вы все внесли весомый вклад в ее развитие, в ее будущее. Поэтому вы все – почетные граждане нашего города. Очень рад встрече, уверен, мы увидимся 9 мая, и вместе отметим 80-ую годовщину Великой Победы! Каждому - огромная благодарность за фронтовой подвиг и уважение за труд в мирное время!»



Звания Почетного гражданина городского округа Самара накануне 80-й годовщины Великой Победы удостоены 66 самарцев, из которых 5 человек посмертно. Решение о присвоении было принято Думой городского округа Самара 27 февраля 2025 года.



«Для меня огромная честь участвовать в этом мероприятии и выразить глубочайшее уважение, искреннюю благодарность всем нашим уважаемым землякам, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины, одержав Победу над фашизмом. Ваш боевой путь и трудовая жизнь – пример любви к Отечеству! Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Дай Бог вам крепкого здоровья и земного долголетия!», – сказал председатель городской Думы Алексей Дегтев.



Одним из гостей мероприятия стал участник Великой Отечественный войны Александр Владимирович Любимов, который в 2024 году отметил свой вековой юбилей. Когда началась война, он работал на станкозаводе. В 1942 году отправился добровольцем на фронт, а закончил свой боевой пусть в апреле 1945-го в звании майора. После выхода на пенсию продолжил трудовую деятельность в качестве педагога на Станции юных натуралистов, а сейчас является председателем наблюдательного Совета ветеранов Великой Отечественной войны в музее им. В.И. Ленина.



«Огромное событие и радость получить это высокое звание именно в Самаре, ведь наша семья переехала сюда еще 90 лет назад! Вся моя жизнь связана с этим городом, я отсутствовал здесь только когда находился на военной службе. Самару невозможно не любить, как и ее настоящие сокровища – Волгу и Жигулевские горы», – поделился Александр Владимирович.



Отметим, что вручение удостоверений Почетных граждан городского округа Самара ветеранам - участникам Великой Отечественной войны продолжится на дому и будет проводиться главами районов Самары.



Напомним также, что в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества Самара присоединилась к всероссийскому проекту «Капсула Победы», который проводится среди городов, имеющих почетное звание «Город трудовой доблести».