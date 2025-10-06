В Самаре у фигуры рыцаря на углу улиц Ленинградской и Водников исчезли несколько частей

104

В Самаре у скульптуры рыцаря, расположенной на углу улиц Ленинградской и Водников, исчезли несколько частей. По информации телеграм-канала «Самара с огоньком», у арт-объекта отсутствуют рука до локтя, меч и свиток с надписью «Живя живи».

Скульптура изображает воина в полном боевом снаряжении и была установлена в 1990-х годах по инициативе самарского предпринимателя Геннадия Звягина. Арт-объект выполнен в виде рыцаря под декоративной аркой, на которой находятся инициалы создателя, даты «1996 — 2001» и геральдические элементы.

Ранее фигура держала в руке свиток и опиралась на меч, однако сейчас эти детали пропали, пишет Самара-АиФ.

Фото Самара с огоньком – Telegram