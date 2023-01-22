В Самаре транспортные полицейские встретились со студентами

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Мероприятия прошли в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант».

Представители Общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте в Самаре организовали встречи со студентами военного учебного центра Самарского государственного технического университета и учащимися общеобразовательного структурного подразделения Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» «Лицея Государственной службы и правоохранительных органов».

В мероприятии приняли участие представитель Общественного совета при линейном управлении, ректор Самарского государственного технического университета, доктор технических наук Дмитрий Быков, ветеран линейного управления полковник в отставке Юрий Маслов, сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Студенты военной кафедры посмотрели фильм об истории создания транспортной полиции и Средневолжского линейного управления. Сотрудники отдела по работе с личным составом познакомили ребят с условиями прохождения службы, особенностями работы в подразделениях транспортной полиции, а также обсудили возможность поступления на службу в полицию и социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел. Далее молодым людям рассказали о профессиональной подготовке сотрудников, а также о возможности получения дополнительного высшего образования в учебных заведения МВД России.

Главный эксперт группы криминалистических учетов экспертно-криминалистического центра остановился на особенностях работы эксперта-криминалиста. Рассказал о существующих видах экспертиз и о проводимых в ЭКЦ линейного управления. Конечно, неподдельный интерес вызвало содержимое экспертно-криминалистического чемодана.

Особый, неподдельный, восторг у ребят вызвала работа немецкой овчарки Лоренс. Инспектор-кинолог центра кинологической службы линейного управления рассказал о ежедневных тренировках со своим напарником, о выездах на место преступления. После студентам было предложено предоставить личные вещи, чтобы служебная собака провела выборку предмета по запаху.

По окончании мероприятия студенты подошли к эксперту и кинологу и активно интересовались особенностям профессий.

Аналогичное мероприятие прошло в Лицея Государственной службы и правоохранительных органов. Сотрудник группы профессиональной подготовки ОРЛС линейного управления в своей речи подробно рассказал об условиях поступления и обучения в высших учебных заведениях МВД России, а также дальнейшем трудоустройстве в системе органов внутренних дел.

В ходе встреч со студентами была доведена информация о существующей в Самаре добровольной народной дружине, волонтерских организациях, а также о положительных примерах их взаимодействия с полицией. Сотрудники полиции также порекомендовали молодым людям быть особо внимательными, когда они заводят новых друзей в социальных сетях и мессенджерах, а также при общении с незнакомыми людьми, которые предлагают свою помощь в решении каких-либо вопросов. Как правило, это мошенники, которые вводят в заблуждение с целью хищения денежных средств. Кроме этого, полицейские рассказали, как вести себя в сети Интернет, чтобы не попасть под влияние сомнительных организаций.

«Благодаря мероприятиям в рамках акции «Студенческий десант» и подобных встреч сотрудников полиции с молодежью появляется возможность задать интересующие ребят вопросы напрямую сотруднику полиции, познакомить их с деятельностью органов внутренних дел, дать возможность определиться с выбором будущей профессии», - сказал председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте Владимир Берглезов.