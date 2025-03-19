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В Самаре транспортные полицейские и общественники посетили учащихся учреждений среднего профессионального образования

19 марта 2025 18:18
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Беседы прошли в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025». 

Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и волонтеры встретились с учащимися Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова и Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Беседы прошли в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025». 

Целью мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также пресечение вовлечения подрастающего поколение в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В начале каждой встречи начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Алла Нечесова рассказала о работе транспортной полиции в целом и основных направления работы подразделения ПДН и пригласила ребят на службу в ОВД. Подробно остановилась на проблеме распространения наркомании среди молодых людей. Алла Альбертовна на примерах рассказала о том, как «доброжелатели» предлагают быстро заработать, а в реальности вовлекают в распространение запрещенных веществ. Подполковник полиции сообщила, что за данные преступления законодательством предусмотрено лишение свободы на достаточно длительный срок. 

Далее слово было предоставлено представителю общественной организации «Время перемен» Ольге Красильниковой. Ольга Сергеевна подробно рассказала о естественных эмоциональных состояниях человека и как организм справляется с ними. Далее вместе с ребятами представитель общественности разобрала вред курения и все этапы пагубного изменения организма при приеме алкоголя, а также серьезные последствия, происходящие при употреблении наркотиков.

Начальник ПДН напомнила о видах мошенничества, об основных правилах безопасного поведения на объектах транспортного комплекса, а также о возрасте, с которого наступает административная и уголовная ответственность за совершение каких-либо противоправных действий. Алла Альбертовна привела примеры вовлечения молодых людей в противоправную деятельность, в том числе совершение ими актов незаконного вмешательства в деятельность транспортных объектов. 
В ходе встреч ребятам были показаны профилактические видеоматериалы.

 

Фото:   пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

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