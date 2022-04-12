В Самаре судебные приставы вернули незаконно занимаемый склад

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Судебные приставы добились исполнения решения суда по возврату настоящему владельцу вещевого склада, который другая организация незаконно использовала для своих нужды.

Дело в том, что ранее данное имущество находилось на балансе у одного учреждения, но после реорганизации перешло в пользование к новому. В ходе осмотра полученного на баланс имущества, сотрудниками нового владельца-учреждения было установлено, что вещевой склад, расположенный в Куйбышевском районе, незаконно занят акционерным обществом. Данный факт побудил обратиться сотрудников госучреждения в суд.

В ходе судебного разбирательство было установлено, что нежилое помещение площадью в 360 кв.м. принадлежит государству. Судом было принято решение об истребовании объекта недвижимости из чужого пользования и передаче его законному владельцу.

Поскольку в установленный срок должник складское помещение не освободил, в отношении него судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также предупредил о привлечении к административной ответственности за неисполнение решения суда.

Принятые судебным приставом меры побудили должника освободить незаконно занимаемое нежилое помещение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области