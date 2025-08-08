В Самаре стартует общественная акция «Самарская область – наш дом»

713

12 августа в Самаре стартует областная общественная акция «Самарская область – наш дом». Она объединит 30 культурно-досуговых мероприятий, которые будут проходить во дворах и на общественных пространствах, созданных или обновленных благодаря проекту «Народный бюджет» или нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Первые мероприятия пройдут на следующей неделе в Советском, Кировском и Промышленном районах.



Жителей ждут концертные программы творческих коллективов, спортивные занятия и мастер-классы по йоге, пилатесу, фитнесу, бегу и другим видам спорта, анимационные программы для детей, настольные игры, тематические пазлы по истории Самарского края. Также активным жителям будут вручены памятные знаки Губернатора Самарской области «За служение людям» и благодарственные письма главы города Самара и глав внутригородских районов.



В мероприятиях примут участие главы районов Самары, депутаты городской и Самарской Губернской Думы, члены комитета «Самара-450», общественные, волонтерские, ветеранские организации. Организатором акции является администрация города при поддержке Правительства Самарской области и АНО «СОТА». Завершится акция 10 сентября.



Полный график мероприятий опубликован на сайте администрации города Самара по ссылке: https://clck.ru/3NZEud.

Фото: администрация Самары