В Самаре стартовали соревнования по системному администрированию VSFI

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Сегодня, 5 июля на турбазе ПГУТИ «Озерки» начинаются соревнования VSFI 2024.

Почти 20 команд студентов из Москвы, Ижевска, Новосибирска, Томска, Краснодара, Чебоксар и, конечно, Самары встретятся в состязаниях по информационной безопасности и системному администрированию, чтобы получить за победу неформальный символ мастерства системного администратора — настоящий шаманский бубен, расписанный в ручную.

Будущим IT-специалистам предстоит познакомиться с Linux, погружение в мир DevOps, работа с Git и средствами автоматизации Ansible/saltstack, а также CI/CD и Kubernetes.

И все это в полевых условиях.

VSFI — это

практика в обслуживании инфраструктуры и работе с DevOps инструментами; соревнования с другими участниками над решением реальной задачи для закрепления полученных знаний и навыков; опыт работы с современными методологиями и инструментами, такими как Docker, Kubernetes, CI/CD с помощью Gitlab, мониторинг приложений с помощью Prometheus, Loki и Grafana и др.

Эти знания — необходимый минимум для карьерного роста начинающего специалиста.

Блок докладов и практических заданий завершается соревнованиями. Командам участников предстоит в полевых условиях запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов.

Кроме того, в программе – интеллектуальные и спортивные игры, культурно-досуговая программа и непрерывный нетворкинг с ведущими специалистами крупнейших российских IT-компаний, а также независимыми экспертами.

В 2024 году VSFI примет рекордное количество участников.