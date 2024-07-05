В Самаре стартовали соревнования по системному администрированию VSFI

Сегодня, 5 июля на турбазе ПГУТИ «Озерки» начинаются соревнования VSFI 2024.
Почти 20 команд студентов из Москвы, Ижевска, Новосибирска, Томска, Краснодара, Чебоксар и, конечно, Самары встретятся в состязаниях по информационной безопасности и системному администрированию, чтобы получить за победу неформальный символ мастерства системного администратора — настоящий шаманский бубен, расписанный в ручную.
Будущим IT-специалистам предстоит познакомиться с Linux, погружение в мир DevOps, работа с Git и средствами автоматизации Ansible/saltstack, а также CI/CD и Kubernetes.
И все это в полевых условиях.
VSFI — это
практика в обслуживании инфраструктуры и работе с DevOps инструментами;
соревнования с другими участниками над решением реальной задачи для закрепления полученных знаний и навыков;
опыт работы с современными методологиями и инструментами, такими как Docker, Kubernetes, CI/CD с помощью Gitlab, мониторинг приложений с помощью Prometheus, Loki и Grafana и др.
Эти знания — необходимый минимум для карьерного роста начинающего специалиста.
Блок докладов и практических заданий завершается соревнованиями. Командам участников предстоит в полевых условиях запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов.
Кроме того, в программе – интеллектуальные и спортивные игры, культурно-досуговая программа и непрерывный нетворкинг с ведущими специалистами крупнейших российских IT-компаний, а также независимыми экспертами.
В 2024 году VSFI примет рекордное количество участников.
Справочно:
Организаторы мероприятия — команда международных межвузовских соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области, ПГУТИ и Самарского университета.
VSFI проходит уже 12 лет. За это время за главный приз боролись команды из Самары, Ижевска, Саратова, Пензы, Казани, Москвы и других городов. Перед участниками выступили спикеры из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, и даже с Чукотки.