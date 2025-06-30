В Самаре стартовала волонтерская программа Международного форума «Россия – спортивная держава» — 2025

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28 июня 2025 года в Самаре в рамках Дня молодежи состоялась торжественная церемония запуска волонтерской программы XIII Международного форума «Россия – спортивная держава». В рамках программы планируется подготовить 1000 волонтеров для обеспечения мероприятий форума.

В рамках символичной церемонии старт волонтерской программы дали представители волонтерского сообщества Самарской области: Валерия Исаева — волонтер Чемпионата мира по футболу FIFA 2018; Алина Калита — волонтер ХХХ фестиваля «Российская студенческая весна»; Елизавета Гаранина — волонтер Всемирного фестиваля молодежи 2024. Они поделились своим опытом и пожелали успеха будущим участникам программы.

Волонтерский корпус Форума будет работать по двум основным направлениям: «Волонтеры организационного комитета» и «Волонтеры города-организатора». Все участники пройдут специальное обучение по 15 функциональным направлениям, включая работу с делегациями, медиасопровождение, транспортную логистику и обеспечение безопасности мероприятий.

«Сегодня мы делаем важный шаг в подготовке к масштабному международному событию – форуму «Россия – спортивная держава». Наш Центр станет площадкой, где будут формироваться команды волонтёров, готовых к работе на высоком уровне. Уверена, что совместными усилиями мы создадим дружелюбную и профессиональную среду, которая поможет участникам и гостям Форума почувствовать дух Самары и гостеприимство России», – отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

В рамках празднования Дня молодежи для будущих волонтеров были организованы специальные мастер-классы и встречи с опытными участниками крупных международных мероприятий. Мероприятие собрало представителей молодежных организаций, студентов и активных жителей региона.

Заявочная кампания волонтерской программы XIII Международного форума «Россия – спортивная держава» продлится до 15 сентября 2025 года. К участию приглашаются граждане России и иностранные граждане, проживающие в РФ, в возрасте от 18 лет (от 16 лет для направления «Волонтеры города-организатора»). Регистрация доступна на платформе Добро.рф.

Фото: министерство молодёжной политики Самарский области.