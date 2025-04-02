В Самаре стартовал проект "Читаем поэзию Бунина"

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Ранняя весна обещает нам новые температурные рекорды. Но обещаем – на здоровье это скажется только положительно.

Самарское движение чтения «Солнечный удар» и Самарская информационная библиотечная система приглашают взять в руки томик стихов Ивана Бунина.

Иван Алексеевич первый из русских поэтов и писателей – лауреат Нобелевской премии по литературе за строгое мастерство и верность традициям русской классической прозы.

Задача – прочитать стихотворение классика на видеокамеру. Съемки будут проходить на библиотечных площадках СМИБС.

22 сентября 2025 года встретим 155 лет со дня рождения Бунина – заходи в проект Самарской информационной библиотечной системы, чтобы повысить градус творческого накала! А в декабре Самара узнает, кто лучше всех читает поэзию И.А. Бунина.

Вопросы по тел.: 340-83-49, электронная почта: proekt-otdel.smibs@yandex.ru сайт: https://smibs.ru

Фото: СМИБС