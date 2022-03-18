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В Самаре стартовал проект «Будь здорова, мама!». Его организатор - Ассоциация «Самарская Федерация Ушу» ранее получила президентский грант.

В рамках проекта мамы малышей в возрасте до 1 года могут бесплатно тренироваться очно и онлайн на платформе с обратной связью. Занятия организованы так, чтобы женщины могли приходить со своими детьми. Специалисты проводят тренировки по оздоровительной китайской гимнастике, физкультуре и фитнесу, которые помогут участницам физически и морально восстановиться после беременности и родов.

В программу включены упражнения, направленные на укрепление тела (опорно-двигательного аппарата, мышц тазового дна, мышц пресса, суставов, связок), нормализацию веса, развитие выносливости. Также будут применяться техники китайской гимнастики и китайского массажа, направленные на снятие стресса, тревожности, избыточного напряжения, зажимов в теле (медитации, дыхательная гимнастика, суставная гимнастика цигун, растяжка, массаж и самомассаж).

Кроме того, в рамках проекта будут проводиться семинары с педагогом-психологом. Участницы узнают о том, как восстанавливать свой ресурс, научиться бережно относиться к себе и спокойно принимать изменения в своей жизни. Эксперт расскажет молодым мамам, как больше отдыхать и меньше тревожиться, как налаживать быт и заниматься развитием ребенка, как организовать развивающую и безопасную среду в первый год жизни младенца.

Проект продлится до ноября 2022 года.

Подключиться к занятиям онлайн и узнать расписание тренировок офлайн можно на сайте проекта и в официальной группе.

Фото: администрация Самары