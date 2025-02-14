В Самаре стартовал новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

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В Самаре, как и по всей стране, стартовала Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Масштабный проект с применением цифровых технологий уже второй год проводит российское движение детей и молодёжи «Движение первых» совместно с Юнармией и Центром «ВОИН». Его главная цель - совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, ее научному и культурному потенциалу. (7+)

«Зарница 2.0» - это новая версия легендарной игры, адаптированная под современные условия жизни. Наша задача - привлечь как можно больше детей к этой игре, чтобы они получили определённые навыки начальной военной подготовки. В 2024 году порядка 6 тысяч самарцев приняли участие в игре. Уверен, что в этом году их станет еще больше», - рассказал председатель совета самарского отделения «Движения Первых» Сергей Пушняк.

Принять участие в проекте могут школьники в возрасте от 7 до 17 лет, а также студенты среднего профессионального образования (СПО) от 18 до 21 года. Отметим, в новом сезоне игры произошел ряд изменений. Введена специальная категория для обучающихся СПО. В составе отряда вместо топографа теперь будет второй штурмовик. Количество участников в отряде составляет 10 человек, а количество отрядов от одной образовательной организации не ограничено. Роли в отряде: командир, штурмовик, медик, сапёр, оператор БПЛА, военкор, политрук.

В 2025 году игра организована в несколько этапов. Вначале пройдет отборочный тур. Он продлится до 28 февраля. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте зарница.будьвдвижении.рф. С 1 марта по 16 апреля пройдут муниципальные этапы, за которыми последуют региональные – с 17 апреля по 31 мая. Окружные этапы состоятся с июня по июль.

Самые юные участники в составе команд покажут навыки строевой подготовки, оказания первой помощи, будут соревноваться в спортивной и маршрутной игре, а также продемонстрируют знания в викторине «Герои в форме». Участники средней и старшей возрастных категорий посоревнуются индивидуально в рамках зачёта по выбранным специальностям, среди которых «командир отряда», «медик», «военкор», «инженер-сапер», «оператор БПЛА», «политрук», «штурмовик». Команды, показавшие наилучшие результаты на предыдущем этапе, проходят в следующий. Финал игры состоится в сентябре.

Подробную информацию об участии во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» можно узнать на официальном сайте проекта.

Фото: администрация Самары