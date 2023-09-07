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В Самаре стартовал форум "Вектор самарской науки"

7 сентября 2023 13:25
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В Самаре стартовал форум "Вектор самарской науки"

6 сентября в Самаре стартовал Всероссийский форум высшего образования и науки «Вектор Самарской Науки», приуроченный к 50-летию со дня образования Совета ректоров вузов Самарской области. Организаторами события выступают Совет ректоров вузов Самарской области и Министерство образования и науки Самарской области.

Первый день Форума был посвящен поддержке одаренных детей и молодежи. На площадке состоялся профориентационный квест для школьников 9-11 классов. В нем приняли участие порядка 1000 абитуриентов. Они познакомились со всем спектром направлений, представленных в самарских вузах, узнали свои сильные стороны и получили рекомендации от экспертов по выбору специальности.  На выставке ребята погрузились в атмосферу научных исследований и передовых технологий, провели химические и физические эксперименты, стали участниками археологических раскопок, оказались внутри картин великих российских художников, примерили на себя роли ученых и дизайнеров.

«Мне сложно выделить что-то одно из обилия направлений на выставке, здесь всё интересно. Очень понравились стенды, посвященные анатомии человека и виртуальной реальности. Я хочу поступить в Самарский университет имени Королева на факультет прикладной математики и физики, поэтому в своем обучении делаю упор на эти предметы», – поделился впечатлениями ученик 10 класса МБОУ Школа № 81 г.о.Самара Михаил Белоконов.

Председатель Совета ректоров вузов ПФО, Президент Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Роман Стронгин прокомментировал увиденные на площадке разработки: «Значимая черта форума – это возможность посмотреть работы нового поколения. На выставке представлены проекты студентов. По ним можно сказать, что ребята уже активно включаются в свою профессию, в науку, в будущую жизнь. Они создают серьезные изделия, механизмы, которые можно применить в производстве».

«Определиться с выбором профессии, вуза – это важная задача не только для старшеклассников. Именно этот выбор становится определяющим в жизни для ребят, их родителей и для всего государства. Ведь это гарантия того, что студент будет учиться с желанием, прилежно и станет профессионалом своего дела. А это значит, что в стране будет больше инженеров, врачей, учителей, специалистов в самых разных отраслях, которые работают по призванию, занимаются наукой, совершенствуются в профессии», – считает председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников.

В Самарской области выстроена целенаправленная работа по выявлению, сопровождению и адресной поддержке одаренных и талантливых детей. В 2023 году 211 тысяч учеников Самарской области стали участниками Всероссийской олимпиады школьников. Победителям и призерам интеллектуальных соревнований оказывается региональная поддержка: в 2023 году 525 учащихся получили премии Губернатора Самарской области в размере от 4000 до 60000 рублей.

Этим и другим мерам поддержки одаренной молодежи было посвящено заседание Совета ректоров вузов ПФО с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках Форума.

«Стратегическая цель – объединить научные разработки вузов с потребностями индустриальных партнеров, конкретных промышленных предприятий. Региональное правительство создает для этого необходимые условия, мы поддерживаем наши университеты по разным направлениям: стипендии, бюджетные места, гранты, софинансирование научных и образовательных проектов. Особое внимание уделяется работе с одаренными детьми и молодежью в связке школа-вуз-предприятие. С помощью этой системы на основе современных методик и технологий обучения реализуются научно-образовательные программы. Они обеспечивают индивидуальное взаимодействие при выполнении научных проектов школьников, студентов, молодых ученых совместно с ведущими промышленными предприятиями региона. В дальнейшем это поможет обеспечить сферу науки и технологии региона талантливыми квалифицированными кадрами, способными к разработке новых проектов и технологий. Потенциал Самарской области достаточно велик. У нас есть всё для того, чтобы совершить не просто движение вперёд, а настоящий рывок в науке и технологиях» – выразил своё мнение губернатор.

В регионе созданы условия для развития творческого и научного потенциала обучающихся. Так с 2016 года успешно функционирует Самарский региональный центр для одаренных детей.

«Среди партнеров центра: российские вузы, научные организации, индустриальные компании. Мы реализуем различные программы, погружаясь в такие области как ракетостроение, двигателестроение, нанотехнологии, аграрные разработки. Мы сотрудничаем с различными инновационными организациями: «ОДК-Кузнецов», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «Тольяттиазот»,  ООО «Пегас-агро». Важной задачей является создание сообщества, где дети могут получать знания, а также обратную связь по поводу своих успехов и достижений от грамотных экспертов», – сообщила директор Самарского регионального центра для одаренных детей Ирина Липенская.

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