В Самаре сотрудники полиции организовали для детей, состоящих на профилактическом учете, спортивный праздник

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На днях сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отделов полиции по Кировскому и Промышленному районам Самары вместе с Департаментом физической культуры и спорта организовали для детей, состоящих на профилактическом учете, день спорта на горнолыжном комплексе, расположенном в Красноглинском районе.

Выбор такого досуга не является случайным: именно спорт обладает большим потенциалом социального развития. В процессе занятий физической культурой вырабатывается способность усваивать существующие правила и нормы общественного поведения и твердо следовать им. Также спортивные игры помогают показать подросткам, чем можно себя увлечь, замотивировать на стремление измениться.

Многие из ребят впервые встали на лыжи и сноуборд. В этом им активно помогали инструкторы горнолыжного комплекса, а также настоящие профессионалы, которые с удовольствием продемонстрировали свое мастерство. Ребята были в восторге от активного зимнего времяпрепровождения, зарядились энергией и бодростью на весь день, многие дети признались, что хотели бы и дальше заниматься спортом.

В ходе проведения различных игр на заснеженном треке сотрудники полиции вместе с инструкторами рассказали ребятам о важных правилах безопасности. Детей предупредили об опасности катания на санках, ледянках и «ватрушках» с несанкционированных горок, расположенных рядом с проезжей частью, в том числе во дворах. Особое внимание обратили на недопустимость игр вблизи дорог и в местах очистки снега. Полицейские отметили, что самое ценное в жизни человека – это здоровье, поэтому необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и не допускать правонарушений, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО