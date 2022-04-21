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В Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации летнего отдыха детей

21 апреля 2022 18:49
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В регионе готовят учреждения отдыха и оздоровления детей к старту летнего сезона.

В четверг, 21 апреля, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи участие в совещании приняли представители региональных министерств, управления Роспотребнадзора по Самарской области, Государственной инспекции труда в Самарской области, комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, а также председатели муниципальных комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, руководители организаций отдыха детей и их оздоровления.

По словам зампреда регионального Правительства, в период летней оздоровительной кампании 2022 года на территории области будут функционировать 705 организаций отдыха детей и их оздоровления. Это 50 детских центров стационарного типа, 653 лагеря дневного пребывания (пришкольных лагеря), а также 2 лагеря палаточного типа (на базе Детского морского центра имени Героя Советского Союза Е.А.  Никонова в Тольятти и МАУ Центр «Авангард-Самара» г.о. Самара). На подготовку и проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2022 году запланировано более 1 млрд 417 млн рублей – это больше, чем в прошлые годы, из них средства областного бюджета составляют более 950 млн рублей.

В текущем году в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу отменены ограничения по вместимости детских центров. Теперь они смогут работать в полную загрузку. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. Напомним, ранее учреждения могли принять детей только в количестве 75% от проектной вместимости. 

По сравнению с 2019 годом увеличился охват детей отдыхом в стационарных организациях детского отдыха, лагерях дневного пребывания, а также возрос охват детей различными формами занятости (экскурсии, массовые мероприятия, посещение спектаклей, выставок и др.). 

За счет областного бюджета запланировано оздоровление более 12,5 тысяч детей по льготным путевкам и более 6,7 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

«Обеспечение детей Самарской области льготными путевками - с частичной оплатой стоимости из средств родителей - будет осуществляться посредством бронирования через социальный портал Супрема63.ру. Бронирование путевок в 2022 году запланировано на 12, 13, 14 мая. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки по-прежнему предоставляются бесплатно через комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства», - отметила министр.

Продолжительность смен и в санаторных, и в летних загородных лагерях составит 21 календарный день.

Особое внимание на совещании комиссии уделили вопросу реализации в 2022 году программы «Детский кэшбек», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. По данной программе родители могут получить возмещение части стоимости оплаченной путевки. Для этого необходимо оплатить путевку картой «Мир», подключенной к программе лояльности, безналичным расчетом на сайте лагеря, туроператора или агрегатора. Возмещение составит 50% стоимости путевки (проведенной транзакции), но не больше 20 000 рублей. Компенсацию можно получить неоднократно, как на одного, так и нескольких детей. «Детский кешбэк» можно получить в том числе за путевки, приобретенные по итогам бронирования на Социальном портале Супрема63.ру. Программа стартовала с 31 марта и продлится по 31 августа (в этот период нужно оплатить путевку). При этом компенсации подлежат путевки при организации заезда с 1 мая по 30 сентября. 

В Самарской области в программе «детского кешбэка» в этом году запланировано участие 33 организаций отдыха детей и их оздоровления. В 2021 году таких организаций было 12, компенсировано более 970 путевок.

На особом контроле комиссии - вопрос проведения муниципальными лагерями ремонтных работ. В этом году ремонт запланирован в 10 детских центрах Самарской области. Муниципалитетам поставлена задача обеспечить работы в срок.

По информации министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, также будут организованы профильные смены на базе детских образовательных центров. В центре «Вега» запланированы 4 профильные смены спортивной, художественной и предметной направленности, в детских технопарках «Кванториум - 63 регион» - 2 смены, в образовательном центре «Жигули» - 26 смен, в молодежном центре «Лесная сказка» - военно-исторический лагерь «Страна героев».

Александр Фетисов подчеркнул, что все учреждения детского отдыха должны быть подготовлены качественно и своевременно. «Зачастую подготовка лагерей лежит в области простых управленческих решений. Нужно обратить особое внимание на прилегающую территорию, благоустройство, пищеблоки, соблюсти все требования Роспотребнадзора», - отметил он.

На заседании также рассмотрели вопросы соблюдения требований санитарно-эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности в детских лагерях.

 

Фото:  правительство СО

 

 

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