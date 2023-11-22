В Самаре состоялось заседание городской антинаркотической комиссии

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Во вторник, 21 ноября, состоялось заседание городской антинаркотической комиссии.



В ходе заседания члены комиссии обсудили актуальные меры, направленные на профилактику немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков, результаты мониторинга острых отравлений наркотическими и психотропными веществами, вопросы формирования в обществе негативного отношения к распространению и потреблению наркотических и психотропных веществ.



Приоритетным направлением в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков является пресечение деятельности на территории города организованных преступных сообществ. За 9 месяцев 2023 года в Самаре расследовали 671 преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, выявили 81 лицо, совершившее преступление указанной категории.

Сотрудниками Администраций внутригородских районов Самары во взаимодействии с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, а также сотрудниками отделов полиции на постоянной основе осуществляется мониторинг территории на предмет выявления несанкционированных граффити на фасадах многоквартирных домов, зданий, сооружений, на покрытиях пешеходных зон и тротуаров, связанных с рекламой наркотических средств, а также мест распространения наркотиков и их употребления.



В целях информирования населения управляющими микрорайонами и старшими по домам распространяются Памятки по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с телефонами и адресами электронной почты, по которым можно сообщить о преступлениях и правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.



Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и в молодежной среде является одной из приоритетных задач. Так, на территории города ведётся межведомственная профилактическая работа и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни. Проводятся заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассматриваются вопросы организации профилактической работы с несовершеннолетними и родителями, имеющими зависимые формы поведения (алкоголизм, наркомания, токсикомания, употребление запрещенных курительных смесей). Проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия.



О всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, можно сообщить анонимно по телефону 337-36-26, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары