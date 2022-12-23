В Самаре состоялось торжество, посвященное 35-летию самарского метрополитена

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25 декабря отмечается День рождения самарского метрополитена, который является важной подземной «артерией», ведь метро – самый быстрый городской общественный транспорт и при этом один из самых экологичных.

Помимо поздравлений, в ДК Железнодорожников им. Пушкина в связи с празднованием знаменательной даты лучшие из лучших сотрудников получили нагрудный знак «За заслуги перед городом III степени», Почетные грамоты и Благодарственные письма главы Самары Елены Лапушкиной, профильных региональных министерств, Департамента транспорта Администрации Самары, а также были отмечены представителями Думы Самары и Самарской Губернской Думы.



«Метро для меня – это значительная часть жизни. Я тружусь на предприятии более 20 лет. Приятно видеть результат нашей коллективной работы. Надеемся, что жители города это тоже замечают», – рассказал Сергей Черкасов, один из награжденных.

Фото: администрация Самары