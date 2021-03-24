В Самаре состоялось подведение итогов и награждение победителей Конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2020»

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В самарском Доме журналиста 18 марта 2021 года состоялось подведение итогов и награждение победителей и призеров Конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2020».

«Второй год подряд Самарское казачье землячество совместно с Ассамблеей народов Самарской области проводит этот конкурс. Первый конкурс был при поддержке Фонда Президентских грантов в 2019 году, второй – в 2020 году – при поддержке общества с ограниченной ответственностью «Кто есть кто», - рассказал Юрий Еругин, председатель Организационного комитета-Конкурсной комиссии, Председатель Совета Ассамблеи народов Самарской области, Атаман Самарского казачьего землячества, член Союза журналистов России. – Мы просмотрели около 300 работ от 52 авторов. Сегодня казачество – это одно из важных составляющих современного Российского государства, недаром известный русский писатель Лев Николаевич Толстой говорил, что казаки создали Россию. Сейчас это – многочисленные реестровые казачьи общества и нереестровые иные объединения казачества, которые всегда выступали за укрепление нашей державы в духовном, военном и экономическом плане».

Конкурс журналистских работ «Казачество Самарской области 2020» проходил по пяти номинациям. В первой номинации конкурса «Лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных международных, иностранных, федеральных и региональных средствах массовой информации в 2020 году» первого и призовых мест было решено не присуждать.

В номинации «Лучшая публикация о казачестве Самарской области в печатных средствах массовой информации городских округов и сельских муниципальных районов Самарской области в 2020 году» победителем стала Нина Ивановна Суглоб, корреспондент газеты «Волжские вести» (городской округ Сызрань). Вторым призёром Конкурса в этой номинации стала Татьяна Владимировна Гриднева, корреспондент «Самарской газеты».

В номинации «Лучшая передача о казачестве Самарской области в телевизионных передачах и радиопередачах в 2020 году» на первом месте оказалась Елена Николаевна Чернявская, корреспондент компании «Самара-ГИС», на втором – Ольга Александровна Христенко, корреспондент ГТРК «Самара», на третьем - Анатолий Олегович Волошинский, корреспондент компании «КТВ-Луч» (городской округ Сызрань).

Победителем в номинации «Лучшая публикация о казачестве Самарской области на интернет порталах и сайтах в 2020 году» стал информационный портал о дружбе народов государственного казённого учреждения Самарской области «Дом дружбы народов» «Все мы – Россия!» «SAMDDN.RU». Второе место занял портал сетевого издания «Самарское областное вещательное агентство. СОВА» «SOVA.INFO», а на третьем месте оказался сайт Волжского войскового казачьего общества «ВВКО.РФ».

Первое место в номинации «Лучшая публикация о казачестве Самарской области в интернете в социальных сетях, блогах и живых журналах в 2020 году» занял руководитель Самарского областного отделения Федерации рубки шашкой Сергей Анатольевич Нестеров, на втором месте оказался председатель Аксаковского комитета Самарской области, известный автор-исполнитель Павел Анатольевич Коровин, а на третьем – атаман станичного казачьего общества «Станица Кинель-Черкасская» Самарского окружного казачьего общества Александр Григорьевич Чертыковцев.

Все победители и призёры Конкурса получили дипломы, призы, а также памятные медали Самарского казачьего землячества «30 лет возрождения волжского казачества», которое отмечалось в конце 2020 года. Также за активное содействие развитию самарского казачества памятными медалями «30 лет возрождения волжского казачества» были награждены заместитель руководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями и национальными центрами Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара Дмитрий Александрович Долганов, руководитель строительной компании Владимир Фёдорович Наянов, заместитель Войскового атамана Волжского войскового казачьего общества Геннадий Витальевич Пецин и казачья активистка Татьяна Николаевна Нестерова.

Конкурс направлен на популяризацию казачества в регионе, сохранение культуры и традиций казачьего сообщества. В этом году из-за пандемии сократилось количество массовых казачьих мероприятий, что стало причиной сокращения заявок. Но организаторы отмечают, что качество важнее количества, а в этом году журналистские материалы о казачестве региона были на более высоком уровне. Организаторы уже анонсировали новый сбор заявок на новый аналогичный Конкурс в 2021 году, положение о нем станет доступно в ближайший месяц.

Кроме подведения итогов Конкурса участники пресс-конференции подвели краткие итоги работы казачьих обществ и объединений в регионе за 2020 год и ознакомили собравшихся с казачьими планами в нашем регионе на 2021 год. Среди них – участие в Параде Победы 9 мая и в акции «Бессмертный полк», проведение праздника «Слава Богу, что мы – казаки!» и очередного Конкурса журналистских работ под названием «Казачество Самарской области 2021», передает пресс-служба ДДН.

Фото: пресс-служба ДДН