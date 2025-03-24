В Самаре состоялись переговоры жителей домов по улице Мориса Тореза с представителями застройщика ООО «СЗ «Интеграция»

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В администрации города Самара по инициативе главы города Ивана Носкова проведена встреча с группой жителей домов №№153, 157, 165 по улице Мориса Тореза с представителями застройщика ООО «СЗ «Интеграция» по вопросам расселения.



С просьбой организовать переговоры к главе Самары обратились жители на встрече в Советском районе в конце февраля. Жителей не удовлетворили предложенные застройщиком варианты квартир для переселения по договору о развитии застроенной территории. В настоящее время граждане отстаивают свои права в судебном порядке, но решения судов их не удовлетворяют.



«При рассмотрении «квартирных вопросов» мы должны руководствоваться законом, действуя в интересах жителей. В данной ситуации застройщик не смог подобрать жилье, которое удовлетворило запросы жителей, а жители не согласились на предлагаемую компенсацию за свои квартиры. Поэтому подробно разъяснили порядок решения вопросов, в том числе через судебные органы», - подчеркнул глава Самары Иван Носков.



Напомним, в Самаре продолжается серия встреч главы Самары Ивана Носкова с жителями. Информация о следующих расширенных встречах главы города Самара с жителями районов размещается в Госпабликах администраций районов.

Фото: администрация Самары