В Самаре состоялась Стратегическая сессия,  посвящена реализации проектов - Центр коммерческого космоса и Центр экспериментов в космосе НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

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Мероприятие организовал НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" совместно с ГК "Роскосмос". Стратегическая сессия была посвящена реализации проектов - Центр коммерческого космоса и Центр экспериментов в космосе.

Начало встречи было посвящено ее целям и задачам. Оксана Вольф, заместитель директора департамента перспективных программ проекта «Сфера» Госкорпорации «Роскосмос», представила презентацию и вынесла на обсуждение следующие вопросы:

- Что нужно компаниям от центров коммерческого космоса?

- Какова бизнес-модель ЦКК?

- Каков статус создания ЦКК?

- Действительно ли всем следует объединяться в рамках ЦКК?

- Какие услуги можно оказывать уже сейчас?

- Какие процедуры нужны для ЦКК в целевом виде?

- Какие сроки реализации мероприятий для полного функционирования ЦКК?

О работе и достижениях ЦКК рассказал Антон Дорошин, директор Центра коммерческого космоса, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», член комитета «Аэрокосмос» НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». И подчеркнул, что на данный момент миссия ЦКК — это интеграция современных достижений науки, производства и капиталоемкого рынка товаров и услуг в области авиации и космонавтики, сопряжённых высокотехнологичных отраслей жизни в целом, развития экосистемы для поддержки предпринимательской космической деятельности в Российской Федерации

Среди главных задач ЦКК - предоставление услуг по разработке и проведению испытаний, моделированию, имитации динамики и режима функционирования авиационной и космической техники, создание единой базы имеющихся компетенций сотрудников Самарского государственного академического университета им. С.П. Королева, Балтийского Государственного Технического Университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», индустриальных партнёров, входящих в состав НОЦ., разработка механизма ценообразования на услуги территориально-распределительного аккредитованного Госкорпорацией «Роскосмос» испытательного центра в составе центра коммерческого космоса. И конечно же, согласование использования нормативной базы для произведения испытаний авиационной и ракетно-космической техники для выдачи заключений ГНИО ГК «Роскосмос»

О работе ЦЭК рассказал Андрей Крамлих, директор Центра экспериментов в космосе, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

«Основной целью центра является оказание содействия в организации и проведении научных экспериментов в интересах науки и образования, а также популяризации космических исследований и пропаганды достижений российской космонавтики среди молодёжи».

Фокус деятельности ЦЭК другой. Этот центр направлен на организацию и проведение мероприятий, направленных на отбор перспективных космических экспериментов, проведение научно-образовательных мероприятий, сопровождение процессов организации, подготовки и реализации космических экспериментов, повышение мотивации молодёжи к самостоятельной научно-исследовательской деятельности под руководством ведущих учёных и специалистов вузов, институтов РАН, предприятий и организаций. А также, помощь в наземной отработке научной (экспериментальной) аппаратуры и оказание содействия в получении данных космических экспериментов.

Участники сессии обсудили также и характер проблем, которые могут возникнуть на пути частных космических компаний. На эту тему выступил Михаил Орешкин, первый заместитель генерального директора ООО «С 7 Космические Транспортные Системы»:

«Сегодня все очень сильно завязано на внутренних системах Роскосмоса. Я считаю, взаимодействие Роскосмоса и частных компаний нужно регламентировать. Нет такого документа, согласно которому создавалась бы ясная картина сотрудничества. Сегодня, когда частная компания подходит со своей идеей, реализация зажата среди множества документов, которые, к сожалению, с трудом приводят к партнерству. Этот вопрос сейчас стоит на повестке дня. Со своей стороны будем готовы дать предложения по решению этой проблемы» .

Оксана Вольф подчеркнула важность этой темы. А также отметила, что нужно идти навстречу частным компаниям, делать ЦКК удобным для них и находить решения.

Планируется сделать единое входное окно, управляющую компанию научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития», главным по консалтингу в вопросах производства среди участников центра коммерческого космоса, к которым относится АО «Организация «Агат», АО «ЦНИИмаш», Самарский Университет, АО «РКЦ «Прогресс». Управляющая компания будет обеспечивать связь потенциального заказчика с предприятиями космической отрасли и облегчать процесс получения необходимых разрешений и лицензий.

Для разработки финальной стратегии по работе единого окна, по окончании первой части сессии участники разделились на три рабочие группы. Между ними были распределены такие темы как, определение основных бизнес-процессов функционирования ЦКК и ЦЭК (в том числе, юридическое сопровождение), разработка организационной схемы взаимодействия для функционирования ЦКК и ЦЭКРазработка системы ценообразования на услуги ЦКК и ЦЭК для нужд частных, малых инновационных компаний (в т.ч. стартап-компаний), определение ответственных лиц (организаций) и сроков выполнения работ по разработке документов, необходимых для эффективного функционирования ЦКК и ЦЭК.

Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"