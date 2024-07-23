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В Самаре состоится городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»

23 июля 2024 17:31
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Мероприятие пройдет 25 июля в сквере им. Владимира Высоцкого (в границах улиц Ленинградская/Самарская/Высоцкого/Галактионовская).

В Самаре состоится IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…» (6+).   Мероприятие пройдет 25 июля в сквере им. Владимира Высоцкого (в границах улиц Ленинградская/Самарская/Высоцкого/Галактионовская). В программе – стихи и песни Владимира Высоцкого в исполнении самарских артистов. Начало фестиваля в 18.00.

Мероприятие традиционно проходит в день памяти Владимира Высоцкого. Его имя навсегда вошло в историю Самары. В 1967 году именно в Куйбышеве состоялись первые в СССР публичные концерты Высоцкого в государственных залах - до этого он выступал только в неофициальной обстановке в учреждениях, институтах, на предприятиях. 

Память о поэте увековечена в нашем городе: в сквере Высоцкого установлен один из первых в нашей стране бюст поэта работы скульптора Ивана Мельникова, перед Дворцом спорта – мемориал работы скульптора Михаила Шемякина. Имя Высоцкого носят сквер и улица в исторической части города и новый Дворец спорта, а общественным фондом «Центр В.Высоцкого в Самаре» организован музей Владимира ВЫсоцкого, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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