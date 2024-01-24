В Самаре состоится дополнительный показ туристического фильма «Путь реки»

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27 января 2024 года в 18.00 в Самаре в большом зале кинотеатра «Художественный» (Куйбышева, 105) состоится дополнительный показ туристического фильма «Путь реки». Съемки фильма инициированы одноименным сообществом, которое с 2022 года занимается созданием пешей тропы на Самарской Луке, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Громкая премьера прошла 29 ноября 2023 года в рамках фестиваля самарского авторского кино «Сделано здесь». Тогда больше половины всех желающих не смогли попасть в зал, рассчитанный на 100 мест, поэтому организаторы решили провести дополнительный показ в большом зале кинотеатра.

Вход на фильм будет свободный, однако уже сейчас организаторы получают запросы от людей, которые хотели бы забронировать удобные места и быть уверенными, что они смогут попасть и насладиться просмотром. Поэтому команда проекта решила открыть предварительное бронирование за пожертвование. Для этого выделены самые комфортные места в центре зрительного зала.

Собранные средства пойдут на аренду зала, который энтузиасты проекта сняли для дополнительного показа, а также на развитие пешей тропы «Путь реки», в этом году волонтеры продолжат ее маркировку и обустройство в сторону Жигулевска.

Для брони необходимо заполнить форму.

Или написать в сообщения группы сообщества «Путь реки» ВКонтакте.

Фильм не скоро появится в интернете, авторы планируют отправить его на российские фестивали авторского кино, поэтому фильм не должен быть размещен в открытом доступе.

О фильме

Режиссер — Павел Тетерин. Съемочная команда общалась с самыми разными людьми – учеными и краеведами, с местными жителями и лесниками, со священником, предпринимателем, сотрудниками Национального парка «Самарская Лука» и волонтерами. И каждая история открывала новые грани и возможности человека, вдохновленного природой. Среди спикеров – краевед, этнограф Юрий Рощевский, заместитель директора Национального парка «Самарская Лука» Валерий Ульянов, блогер села Торновое Андрей Савельев, исследователь летучих мышей Владимир Вехник, священник из села Осиновка о. Павел Фофанов и другие.

Это фильм-путешествие. История о глубокой любви к природе, о поиске предназначения и решимости идти своим путем, рассказанная десятками голосов людей, живущих на территории Самарской Луки и тех, кто создает новую реальность, тонко чувствуя истинную ценность этих мест, сообщает пресс-служба министерства Самарской области.

Фото: министерство туризма Самарской области