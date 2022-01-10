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В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле

10 января 2022 16:24
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Участники рейдов обращают внимание на то, что перед входом в салон общественного транспорта защитные средства необходимо надевать и взрослым, и детям.

В начале первой трудовой недели 2022 года проверять соблюдение масочного режима в городском пассажирском транспорте Самары продолжают с учетом усиления. Отметим, что и в праздничные дни по поручению, данному в ходе заседания штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, межведомственные бригады не прекращали работу, направленную на минимизацию рисков распространения COVID-19 – на антимасочников оформили 11 административных материалов. Рейды проходили ежедневно, с охватом всех видов транспорта: метро, трамваев, троллейбусов, автобусов, включая «маршрутки».

За прошедший год таких протоколов 835, а за весь период совместной работы (с сентября 2020 года) в суды было направлено около 1 тысячи материалов, в том числе по фактам повторного нарушения одними и теми же пассажирами антиковидных правил поездок. Таким образом, окончательное решение принимается служителями Фемиды. Учитываются не только протокольные документы, но и пояснения, которые нарушители представляют в процессе судебных разбирательств.

Поддержку рейдовым мероприятиям, организованным городским профильным департаментом, оказывают правоохранительные органы, а также представители ДНД и контрольно-ревизионных служб предприятий-перевозчиков. Механизм взаимодействия выстроен.

Сегодняшние стартовые рейды были организованы на Московском шоссе, где множество крупных развязок. Одна из них – за перекрестком с улицей Революционной, и в числе первых проверили автобусы и троллейбусы, останавливающиеся рядом с ТЦ «Старт» и рестораном быстрого питания.

Участники рейдов обращают внимание на то, что перед входом в салон общественного транспорта защитные средства необходимо надевать и взрослым, и детям. Маску нельзя снимать до окончания поездки. Во время рейса она должна плотно прилегать к лицу, закрывать рот и нос.

Если нарушение устранено на месте, к пассажирам относятся более лояльно: проводятся профилактические беседы, и граждане «отделываются» предупреждением. В других случаях, включая конфликтное поведение, транспорт не отправляется от остановки до тех пор, пока нарушители не покинут салон. Чтобы не задерживать дисциплинированных пассажиров, протоколы в отношении антимасочников, как правило, оформляют в служебных полицейских машинах. Штрафные санкции доходят до 30 тысяч рублей.

Вместе с тем не снижаются темпы и объемы работ по дезинфекции подвижного состава. Мойку и обеззараживание выполняют перед рейсами (процедуры осуществляются с помощью автоматических моек и вручную с задействованием мобильных бригад) и дополнительно – в межрейсовое время (кондукторы занимаются протиркой контактных поверхностей). А в течение всех рейсов в салонах функционируют рециркуляторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий.

Все интересующие вопросы пассажиры могут задать по телефонам «горячей линии», размещенным в салонах, а также направив обращение через социальные сети.

 

Фото:  администрация Самары

 

Теги: Мероприятия

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