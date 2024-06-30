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В Самаре сформируют первоочередной список ценных объектов для реконструкции и передачи инвесторам

30 июня 2024 20:40
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 Вячеслав Федорищев вновь встретился с градозащитниками.

В воскресенье, 30 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев вновь встретился с градозащитниками, чтобы обсудить вопросы сохранения и восстановления ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). Во время прогулки с общественниками было принято решение о запуске инвестиционного портала с историческими зданиями, которые будут передавать бизнесу для восстановления и дальнейшего приспособления. Соответствующий Интернет-ресурс начнет работать уже с 1 августа.

«Наша общая задача – общественных представителей и исполнительной власти – переходить от слов к делу. Давайте договоримся о том, что 1 августа инвестиционный портал начнет работать, где будут представлены ключевые объекты. И по ним начнем работать, предлагать инвесторам, – заявил руководитель области. – Самара – красивая. Но в наших силах сделать город еще более привлекательным».

Всего в областной столице 631 объект вошел в перечень ЦГФО. «Увеличивая количество ценных градоформирующих объектов, мы тем самым сохраняем структуру исторического центра. Даже самый разрушенный дом, если он будет отнесен к ЦГФО, его можно воссоздать и сделать из него жилой дом, а не просто получить пустой участок земли», – отметила Анастасия Кнор, лидер общественного движения «Том Сойер Фест».

«Реконструкцию объектов нужно вести в соответствии с регламентами исторического поселения. У нас был опыт работы в других регионах, когда мы формулировали общие правила работы с ЦГФО. И конкретно по каждому объекту разрабатывали карточку, что с ним можно делать. Инвестор руководствовался этими документами. Подход, на мой взгляд, должен быть такой», – отметил эксперт в области недвижимости и градостроительства, общественный советник главы региона Олег Никитенко. Инвестору нужен ассортимент. С ним согласился глава региона. Он предложил в первоначальный список представить 20 знаковых объектов, в том числе тех, что располагаются на туристических маршрутах.

«Все, что вы говорите, это абсолютно правильно. Так работу и построим вместе с вами, – обратился Вячеслав Федорищев к градозащитникам. – Надо паспорта объектов правильно преподнести, чтобы инвестор мог увидеть возможности для вложения в объекты по правилам, установленным федеральным Министерством культуры, и нами, зафиксированным в формируемых документов. Чтобы бизнес строго следовал букве закона и принципам сохранения культурного наследия».

Глава региона добавил, что по каждому объекту будут формироваться лоты и в открытом конкурсе передаваться тем, кто хочет и знает, как приводить в порядок ценные градоформирующие объекты. «Будем по компетенциям, по опыту смотреть, кто уже такие работы проводил. Так работу и построим», – отметил руководитель области.

Общественники обратили внимание на вопрос сохранения тех ценных градоформирующих объектов, по которым в судебном порядке было вынесено решение о сносе. «Зная эту проблематику, нужно вести серьезную прикладную юридическую работу, чтобы объяснять и доказывать в разных инстанциях почему ранее принятое решение нужно отменить. Мы будем это делать», – отметил руководитель области.

В завершении встречи Вячеслав Федорищев предложил самарским общественникам пригласить градозащитников из других регионов, чтобы была возможность встретиться, обменяться опытом и выработать дополнительные предложения по восстановлению зданий в историческом центре областной столицы. «Пообщайтесь с коллегами из других субъектов страны, они нам подскажут точно, что еще у нас не сделано для того, чтобы сохранять, восстанавливать, реконструировать объекты – так, чтобы там была разная, интересная жизнь, – обратил внимание глава региона. – Талантливых ребят – сотни, которые многое преодолели и победили. Приглашайте, будем обсуждать, общаться. Вместе с нами, в одном строю будут помогать».

 

Фото:  Андрей Савельев

Теги: Самара

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