В Самаре с 23 декабря начнутся рейды по проверке мест продажи пиротехники

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Это будет сделано во время действия особого противопожарного режима.

Городские власти скорректировали ранее принятое постановление об установлении особого противопожарного режима во время новогодних и рождественских каникул. Главы внутригородских районов во время его действия будут проводить рейды по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в неположенных местах.

Противопожарный режим, как ранее сообщалось, вводится на срок с 23 декабря 2022 года по 22 января 2023 года, пишет СитиТраффик.

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