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В Самаре с 23 декабря начнутся рейды по проверке мест продажи пиротехники

16 декабря 2022 14:02
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В Самаре с 23 декабря начнутся рейды по проверке мест продажи пиротехники

Это будет сделано во время действия особого противопожарного режима.

Городские власти скорректировали ранее принятое постановление об установлении особого противопожарного режима во время новогодних и рождественских каникул. Главы внутригородских районов во время его действия будут проводить рейды по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в неположенных местах.

Противопожарный режим, как ранее сообщалось, вводится на срок с 23 декабря 2022 года по 22 января 2023 года, пишет СитиТраффик.

Фото: pxhere.com

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