В Самаре росгвардейцы приняли участие в Дне призывника

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В Самарском строительно-энергетическом колледже состоялся День призывника, проведенный по инициативе военного комиссариата по Кировскому и Красноглинскому районам областного центра. Активными участниками мероприятия по уже сложившейся доброй традиции стали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В холле учебного заведения росгвардейцы организовали выставку оружия. В процессе общения с юношами и девушками они рассказали не только о представленных образцах вооружения (как современных, так и времен Великой Отечественной войны), но и о специфике своей работы. Стражи правопорядка круглосуточно патрулируют улицы поселков и городов Самарской области, обеспечивая безопасность их жителей, выявляют и пресекают различного рода противоправные деяния.

Помимо действующих сотрудников Росгвардии, перед ребятами выступили и ветераны войск правопорядка. Многие из них – офицеры с боевым опытом, с честью прошедшие многочисленные «горячие точки» на территории бывшего Советского Союза и имеющие государственные награды.

«Сегодняшнее мероприятие нацелено в первую очередь на ребят, заканчивающих обучение в следующем году – им предстоит служба в вооруженных силах по призыву, – рассказал врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Самарской области по военно-политической работе майор Александр Фадин. – Мы хотим, чтобы они понимали, какая это большая ответственность – быть защитником своей Родины».