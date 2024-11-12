Я нашел ошибку
Главные новости:
Уже в нескольких регионах выявлены мошенники, которые ходят по домам и квартирам, сбывают автономные датчики по кратно завышенным ценам, чем в магазинах и маркетплейсах.
ГУ МЧС СО: МЧС России не продает пожарные извещатели
Среди которых врач - педиатр Наталья Фадина. 
«Земский доктор»: к коллективу Безенчукской ЦРБ присоединились 3 специалиста
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С.
13 ноября в регионе без осадков, ночью до -6°С, днем до +3°С
Это совместный проект Сбербанка, Министерства образования региона при участии ГУ МВД России по Самарской области.
В Самаре реализуется проект, направленный на профилактику и предупреждение киберпреступлений
В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов.
«Единая Россия» передала в минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах.
Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники партии, помогут детям легче переносить сложное лечение.
«Единая Россия» дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости»
Днем во вторник, 12 ноября, в губернии прошла серия тревожных сообщений.
Самарскую область "заминировали": в облправительстве прокомментировали волну эвакуаций из-за анонимных звонков
В котором будут обучаться учащиеся 10 классов.
Инженерно-технический класс открыли в школе №118 Самары
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.95
0.12
EUR 104.85
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Марафон «Кошкинские Лиры» в Самаре: СОУНБ приглашает на открытый гала-концерт
В самарском Музее Эльдара Рязанова пройдет вторая встреча ридинг-группы «Читать кино»
В Историческом парке Самары состоится показ документального фильма о жизни театра «Грань»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре реализуется проект, направленный на профилактику и предупреждение киберпреступлений

12 ноября 2024 17:15
104
Это совместный проект Сбербанка, Министерства образования региона при участии ГУ МВД России по Самарской области.

На очередном мероприятии заместитель начальника регионального главка МВД генерал-майор юстиции Алексей Зеленов довел информацию об оперативной обстановке на территории области и рассказал, как противостоять мошенникам.

В Самаре реализуется совместный проект Сбербанка, Министерства образования региона при участии ГУ МВД России по Самарской области, направленный на профилактику и предупреждение киберпреступлений.

Представители администраций образовательных организаций, являющееся участниками реализуемого проекта, находясь в постоянном диалоге с учащимися, смогут довести до ребят информацию о том, кто такие дропперы и как противостоять мошенникам.

В очередном мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов и начальник Управления по борьбе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий областного главка МВД полковник полиции Михаил Иванча.

Генерал-майор юстиции Алексей Зеленов довел информацию об оперативной обстановке на территории области, акцентировав внимание присутствующих на том, что за 9 месяцев 2024 года количество зарегистрированных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий возросло на 13,4% до 12458, отметив, что при этом тяжких и особо тяжких из них сократилось на 9,2%. Привлечено к уголовной ответственности 1312 лиц.

Алексей Владимирович сообщил об уменьшении на 13,8% количества зарегистрированных краж, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и подчеркнул, что жертвами хищений стали более 3000 граждан, которым причинен ущерб на сумму, превышающую 1,5 млрд. рублей.

Генерал-майор юстиции рассказал присутствующим о распространённых в настоящее время схемах, используемых злоумышленниками при совершении дистанционных противоправных деяний, таких как: перевод денежных средств на так называемый «безопасный счет» и переоформление сим карт через портал Госуслуги.

 «Повышение уровня финансовой грамотности школьников может сыграть ключевую роль в снижении количества киберпреступлений с их участием. Когда дети лучше понимают принципы работы финансовых систем, они становятся более осведомленными о потенциальных угрозах и способах защиты своих данных», - отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

В ходе рабочей встречи организаторы уделили отдельное внимание профилактическим мерам и пресечению мошеннических действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С.
12 ноября 2024, 17:32
13 ноября в регионе без осадков, ночью до -6°С, днем до +3°С
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С. Экология
37
В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов.
12 ноября 2024, 17:09
«Единая Россия» передала в минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах.
В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов. Политика
104
Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники партии, помогут детям легче переносить сложное лечение.
12 ноября 2024, 16:59
«Единая Россия» дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости»
Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники партии, помогут детям легче переносить... Политика
95
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
12 ноября 2024  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
214
«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона
12 ноября 2024  10:00
«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона
235
Самарцы примут участие в публичных слушаниях по вопросу инициативы реформы местного самоуправления
11 ноября 2024  11:21
Самарцы примут участие в публичных слушаниях по вопросу инициативы реформы местного самоуправления
808
Более 130 тысяч человек посетили выставку трофейной техники в Самаре
11 ноября 2024  11:17
Более 130 тысяч человек посетили выставку трофейной техники в Самаре
406
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сотрудника ОВД РФ
10 ноября 2024  11:11
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сотрудника ОВД РФ
2191
Весь список