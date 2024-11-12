В Самаре реализуется проект, направленный на профилактику и предупреждение киберпреступлений

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На очередном мероприятии заместитель начальника регионального главка МВД генерал-майор юстиции Алексей Зеленов довел информацию об оперативной обстановке на территории области и рассказал, как противостоять мошенникам.

В Самаре реализуется совместный проект Сбербанка, Министерства образования региона при участии ГУ МВД России по Самарской области, направленный на профилактику и предупреждение киберпреступлений.

Представители администраций образовательных организаций, являющееся участниками реализуемого проекта, находясь в постоянном диалоге с учащимися, смогут довести до ребят информацию о том, кто такие дропперы и как противостоять мошенникам.

В очередном мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов и начальник Управления по борьбе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий областного главка МВД полковник полиции Михаил Иванча.

Генерал-майор юстиции Алексей Зеленов довел информацию об оперативной обстановке на территории области, акцентировав внимание присутствующих на том, что за 9 месяцев 2024 года количество зарегистрированных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий возросло на 13,4% до 12458, отметив, что при этом тяжких и особо тяжких из них сократилось на 9,2%. Привлечено к уголовной ответственности 1312 лиц.

Алексей Владимирович сообщил об уменьшении на 13,8% количества зарегистрированных краж, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и подчеркнул, что жертвами хищений стали более 3000 граждан, которым причинен ущерб на сумму, превышающую 1,5 млрд. рублей.

Генерал-майор юстиции рассказал присутствующим о распространённых в настоящее время схемах, используемых злоумышленниками при совершении дистанционных противоправных деяний, таких как: перевод денежных средств на так называемый «безопасный счет» и переоформление сим карт через портал Госуслуги.

«Повышение уровня финансовой грамотности школьников может сыграть ключевую роль в снижении количества киберпреступлений с их участием. Когда дети лучше понимают принципы работы финансовых систем, они становятся более осведомленными о потенциальных угрозах и способах защиты своих данных», - отметила управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

В ходе рабочей встречи организаторы уделили отдельное внимание профилактическим мерам и пресечению мошеннических действий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО