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В Самаре работает социальный проект, направленный на поддержку активного долголетия людей старшего поколения

11 мая 2025 16:38
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Регулярная физическая активность после 60 лет – это эффективная профилактика многих заболеваний и способ поддержания жизненного тонуса.

В Самаре люди серебряного возраста занимаются адаптивной физкультурой.

Некоммерческая организация «Среда развития» при поддержке Фонда президентских грантов проводит занятия по адаптивной гимнастике для лиц серебряного возраста. Методика тренировок разработана совместно со специалистами Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики с учетом возрастных особенностей.

Проект ориентирован не только на физическое, но и на эмоциональное благополучие участников. Многие пенсионеры, такие как Раиса Мельченкова, долго искали безопасные занятия для своего возраста.

«Жизнь полностью изменилась! Здоровье улучшилось, теперь по утрам я уже не могу без гимнастики. А какая у нас замечательная группа! Здесь и здоровье, и общение – всё в одном месте», – рассказала участница проекта Раиса.

Елена Водкина отмечает, что после занятий уменьшились боли в суставах, а главное – появилось настроение и новые знакомства: «Мы тренируем мышечную массу, осваиваем элементы китайской гимнастики. Я не только получаю физическую нагрузку, но и духовно обогащаюсь. Ухожу отсюда счастливой!»

Каждый участник перед началом занятий проходит медицинский скрининг, а после завершения курса – повторное обследование для оценки динамики.

«Адаптивная гимнастика направлена на улучшение работы суставов, мышц, циркуляции жидкостей в организме. Но самое главное – она влияет на эмоциональное состояние», – пояснила инструктор по адаптивной гимнастике Светлана Звягинцева.

По словам врачей, отсутствие движения и общения ускоряет процессы старения. Регулярная физическая активность после 60 лет – это эффективная профилактика многих заболеваний и способ поддержания жизненного тонуса. Проект соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Формирование здорового образа жизни - это одно из очень популярных направлений различных грантовых конкурсов для НКО. Тем более важно, чтобы эти проекты были реализованы с методической поддержкой нашего центра. Сейчас с нами активно взаимодействует более 20 НКО, работающих в этой сфере. На постоянной основе мы повышаем их компетентность в сфере общественного здоровья, оказываем информационную и другие формы прддержки. Проект по адаптивной физической культуре для лиц старшего возраста также давно развивается в партнерстве со здравоохранением», - подчеркнул главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Самара

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