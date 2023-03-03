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В Самаре работает «горячая линия» по вопросам невыплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности

3 марта 2023 16:07
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Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».

При Администрации городского округа Самара организована работа телефона «горячей линии» для населения по вопросам невыплаты заработной платы и нелегальной трудовой деятельности: 8 (846) 998-67-00.

Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».

По представленной информации Администрацией городского округа Самара будет проведена проверка факта нарушения трудового законодательства.

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Самара

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