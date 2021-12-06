В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

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До 17 декабря 2021 года в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проводится тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров (детской одежды, обуви, игрушек), выбора новогодних подарков. Также эксперты расскажут о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров по телефонам «горячих линий»:

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

8 (846)266-98-49 – отдел надзора по гигиене детей и подростков.

Специалисты консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:

8 (846) 373-49-22 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

8 (846) 337-73-93 – отдел гигиены и эпидемиологии в г. Самара.

Режим работы «горячих линий»: с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) ежедневно с 6 по 17 декабря за исключением выходных дней.

Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).

Фото из открытых источников