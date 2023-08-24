В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»

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При Администрации Самары организована работа телефона антинаркотической «горячей линии» департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции: 8 (846) 337-36-26.

Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного культивирования, незаконного использования жилых и нежилых помещений для потребления наркотических средств и других фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».

Также сообщить информацию можно по телефонам:

ГУМВД России по Самарской области: 278-22-22 – дежурная часть,

Отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Самарской области: 278-08-04,

Прокуратуры города Самара: 339-74-85,

Дежурной части Управления МВД России по городу Самаре: 373-76-40 – дежурная часть.

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