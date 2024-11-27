В Самаре провели учебную тренировку вместе с профильными департаментами, пожарными службами, УМВД по г. Самаре и несколькими УК

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Вчера, 26 ноября, в 23.45 по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провели учебную тренировку вместе с профильными департаментами, пожарными службами, УМВД по г. Самаре и несколькими УК. По легенде вышел из строя насос в котельной в Советском районе. Отработали каждый по своему профилю, начиная от ликвидации последствий и заканчивая охраной порядка, обеспечением питанием и информированием жителей.

По ходу внес некоторые коррективы в ситуацию, и без того сложную. Но все справились, на вопросы отвечали четко, свои задачи решали на должном уровне – оперативно и слаженно. Не хотелось бы, чтобы что-то подобное случилось в реальности, но нужно быть готовыми в любой момент и в любых обстоятельствах обеспечить безопасность жителей города. Как говорил Александр Суворов: "Тяжело в учении, легко в бою". Поэтому прошедшая тренировка первая, но не последняя, будем отрабатывать различные варианты сценариев.

После тренировки без предупреждения заехал в Единую дежурно-диспетчерскую службу Самары и посмотрел, где базируется служба и поисково-спасательный отряд. Постарался не отвлекать людей от дежурства и не нарушать рабочую обстановку. В целом, все в порядке, нужно постепенное обновление базы. Из сложных системных вопросов – организация муниципального причала для работы спасательных служб.