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В Самаре провели пожарно-тактическое учение в здании театра оперы и балета

14 ноября 2022 23:08
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Общая цель учения - отработка действий по эвакуации людей и тушению условного пожара в здании зрелищного и культурно-просветительного учреждения.

Пожарно-тактические учения (ПТУ) являются важной составляющей профессиональной подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений. Чаще всего такие учения проводят на наиболее крупных и важных объектах, где могут возникнуть определенные сложности в ликвидации условного пожара.

Сегодня ПТУ прошло в здании Самарского Академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича и было направлено на совершенствование профессиональных навыков личного состава при тушении пожара на объекте с массовым пребыванием людей и организацию взаимодействия с дежурным персоналом и администрацией объекта, аварийными службами и службами жизнеобеспечения города.

Общая цель учения - отработка действий по эвакуации людей и тушению условного пожара в здании зрелищного и культурно-просветительного учреждения.

Согласно легенде, пожар произошёл во время спектакля в результате падения осветительного оборудования на мягкие декорации, находящиеся на сцене зрительного зала главного корпуса на первом этаже. Автоматическая пожарная сигнализация была запущена вручную через 1 минуту. Из-за технического сбоя не сработала система тушения пожара. Включилась система дымоудаления, опустился противопожарный занавес. Персонал начал проводить эвакуацию зрителей и сотрудников объекта.

Такой пожар опасен тем, что образуется сильное задымление и происходит быстрое распространение огня. Затрудняется эвакуация из-за большого скопления людей.

По прибытии к месту условного пожара пожарно-спасательных подразделений, слаженными действиями были проведены спасательные работы. Звенья газодымозащитной службы и спасатели эвакуировали из здания двух условных пострадавших и передали их бригаде скорой помощи.

В учении были задействованы 10 единиц основной и специальной пожарной техники и 80 человек личного состава.

Пожарные с поставленной задачей справились. Условный пожар был успешно ликвидирован.

«Решение о проведении учения в здании театра оперы и балета было принято в связи с тем, что рядом с ним ведется строительство новой станции метро. Сегодня мы отрабатывали задачи по ликвидации условного пожара для того, чтобы еще раз уточнить маршруты пожарных подразделений и отработать действия в тех условиях дорожной инфраструктуры, которые есть на данный момент. Цели, которые мы перед собой поставили, на данном этапе достигнуты. Мы проанализируем ход учения и, в случае необходимости, еще раз уточним порядок эвакуации из здания театра работников и зрителей», - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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