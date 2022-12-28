В Самаре провели «Елку желаний» для детей работников транспортной сферы

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Впервые в этом году на базе Самарской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения, транспортные предприятия Самары, в том числе «Трамвайно-троллейбусное управление», «Самарский метрополитен», а также «Самара Авто Газ» провели «Елку желаний».



Письма Деду Морозу от детей сотрудников транспортных предприятий вместе с пожеланиями были переданы через профсоюзную организацию. Особое внимание – на поддержке семей мобилизованных, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, например, где ребенок воспитывается только одним родителем.



Сегодня, 28 декабря, представители транспортных предприятий областного центра вручили подарки маленьким самарцам



Подобную акцию транспортные предприятия планируют сделать традиционной и исполнять желания маленьких самарцев ежегодно.

Фото: администрация Самары