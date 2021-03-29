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В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
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В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»

29 марта 2021 22:34
67
Скрапбукинг – это уникальный вид творчества, в котором можно совместить все доступные техники рукоделия.

31 марта в 10:00 «Агентство социокультурных технологий» проведет очередной областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской области «Декорирование изделий в технике скрапбукинг».

Оформить фотоальбом или фотографию, украсить книгу или придать индивидуальность банальной записной книжке, оформить поздравительную открытку, – все это легко сделает тот, кто владеет хотя бы начальными навыками работы в технике скрапбукинг. Скрапбукинг – это уникальный вид творчества, в котором можно совместить все доступные техники рукоделия (оригами, макраме, вязание крючком, вышивание, квиллинг, декупаж, печворк, радужное складывание, шитье).

Ведущий семинара Мария Тумова, руководитель творческого объединения «Золотые руки», МАУ КДЦ «Буревестник» (Тольятти), научит, как создавать шедевры из простой бумаги. Под руководством мастера каждый участник семинара сможет изготовить чудо- шкатулку.

Техника скрапбукинга хороша тем, что несмотря на всю свою видимую сложность, многослойность и непростую фактуру, она не регламентирует четких правил и законов выполнения. Тут просто не бывает «неправильно», а испортить изделие практически невозможно.

По окончанию семинара — практикума участники получат сертификаты Областного методического центра — ГБУК «Агентство социокультурных технологий», передает пресс-служба минкульта СО.

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Комментарии

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