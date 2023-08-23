В Самаре проведено показное пожарно-тактическое учение в здании Дворца Спорта

144

Главным управлением проведено показное пожарно-тактическое учение в здании Дворца Спорта в Самаре.



По легенде, на пульт пожарной охраны поступает вызов из Дворца Спорта. Первыми условный очаг в одном из помещений 3 этажа обнаруживает персонал учреждения, проводится эвакуация людей, обесточивается здание.



По тактическому замыслу в результате короткого замыкания произошло возгорании на 3 этаже в помещении конференц-зала.

Через несколько минут первые пожарные подразделения приезжают на вызов. У здания разворачивают штаб пожаротушения, он координирует действия огнеборцев. Необходимо вывести из здания оставшихся людей, проверить помещения и ликвидировать пожар. Для таких целей в условно задымленное здание в аппаратах на сжатом воздухе направляются звенья газодымозащитной службы, а постовые с красными планшетами контролируют работу каждого звена в отдельности.



В итоге, в ходе проведённой разведки, звеньями ГДЗС было спасено 2 условных пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО