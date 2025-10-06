В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет

3 октября в Самаре состоялось уникальное событие — первый благотворительный показ «Мода без границ», в котором на подиум вышли молодые модели с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие собрало представителей администрации, бизнеса, общественных организаций и медиа, став по-настоящему новой страницей в развитии инклюзивной моды региона.
Мода как язык человечности
Показ прошёл в зале Самарского бизнес-инкубатора и стал не просто фэшн-событием, а манифестом за равные возможности и принятие. Более 30 моделей, среди которых были девушки с ДЦП, синдромом Дауна и ментальными особенностями, доказали, что мода действительно не знает границ.
«Я хочу своим примером показать, насколько безграничны возможности человека с ОВЗ. Это моя миссия — вдохновлять и помогать другим поверить в себя», — поделилась участница показа Альфия Муртазина.
Поддержка властей и общественных структур
С приветственным словом к гостям обратился заместитель главы городского округа Самары, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.
Он отметил высокую социальную значимость мероприятия и вручил организатору проекта Кристине Васильевой благодарственное письмо от администрации города.
«Это событие — не просто про моду, а про людей и новые возможности. Хочется, чтобы подобные инициативы развивались и дальше. Мы готовы поддерживать этот проект и в будущем», — подчеркнул Владислав Зотов.
Также с речью выступили Андрей Тютюгин, руководитель управления туризма администрации г.о. Новокуйбышевск,
и Алла Некрасова, методист ГКУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям», амбассадор конно-спортивного клуба «Новополье» и член СРООИ «Общество "Даун Синдром"».
О важности инклюзии говорила и Яна Крюкова, сооснователь Центра психологии и нейропсихологии «Здравый смысл», подчеркнув, что люди с ОВЗ должны иметь возможность жить интересной, насыщенной жизнью и развиваться.
Инициатор проекта — Кристина Васильева
Организатором показа стала Кристина Васильева — топ-модель, кастинг-директор, педагог-наставник и основатель интегрированной модельной школы и агентства ИНТЕГРА MODELS.
«„Мода без границ“ станет ежегодным событием. Мы создаем в Самаре и Новокуйбышевске интегрированную модельную школу и агентство, где люди с ОВЗ смогут освоить профессию и чувствовать себя полноценными членами общества. Это поможет им социализироваться, а здоровым людям — научиться воспринимать разнообразие мира с уважением и принятием», — рассказала Кристина Васильева.
Фэшн-программа и атмосфера вдохновения
В показе приняли участие пять самарских дизайнеров:
Люксовый бренд KARUSEL (дизайнер Инна Кишова)
Авторские бренды Светланы Богатовой и Татьяны Головой
Вязаный трикотаж Li Ma (дизайнер Лилия Макаровская)
Бренд сумок-тоутов FLW (основатели Алла Бехтерева и Екатерина Кириллова)
Музыкальной кульминацией вечера стало выступление Артема Седова, автора проекта «Медная бабочка» — музыкальной инициативы, в которой каждая песня несет терапевтический смысл.
«Моя музыка помогает людям проживать эмоции и находить внутреннюю силу», — рассказал артист.
Стилист показа Ольга Черепанова отметила:
«Каждый человек достоин быть красивым — вне зависимости от роста, размеров или ограничений по здоровью».
Партнёры и команда проекта
Партнерами мероприятия выступили:
Самарский бизнес-инкубатор
Центр психологии и нейропсихологии для взрослых и детей «Здравый смысл»
Пицца «Квадратика» — вкусный партнер вечера, угостивший гостей своей знаменитой квадратной пиццей
Информационный партнер - НИАСАМ.
Над созданием показа работали:
Стилист — Ольга Черепанова
Ведущий — Владимир Мазур
Видеограф — Ксения Гейден
Фотограф — Анастасия Патрикеева
Визажисты — Анастасия Бучацкая и Татьяна Макарова
Елена Шведунова — руководитель филиала модельной школы Next в Самаре
Команда проекта:
Кристина Васильева — руководитель и основатель
Татьяна Васильева — директор ИНТЕГРА MODELS в Самаре и Новокуйбышевске
Галина Горина — педагог школы
Елена Струкова — волонтер и модель