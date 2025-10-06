В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет

95

3 октября в Самаре состоялось уникальное событие — первый благотворительный показ «Мода без границ», в котором на подиум вышли молодые модели с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие собрало представителей администрации, бизнеса, общественных организаций и медиа, став по-настоящему новой страницей в развитии инклюзивной моды региона.

Мода как язык человечности

Показ прошёл в зале Самарского бизнес-инкубатора и стал не просто фэшн-событием, а манифестом за равные возможности и принятие. Более 30 моделей, среди которых были девушки с ДЦП, синдромом Дауна и ментальными особенностями, доказали, что мода действительно не знает границ.

«Я хочу своим примером показать, насколько безграничны возможности человека с ОВЗ. Это моя миссия — вдохновлять и помогать другим поверить в себя», — поделилась участница показа Альфия Муртазина.

Поддержка властей и общественных структур

С приветственным словом к гостям обратился заместитель главы городского округа Самары, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

Он отметил высокую социальную значимость мероприятия и вручил организатору проекта Кристине Васильевой благодарственное письмо от администрации города.

«Это событие — не просто про моду, а про людей и новые возможности. Хочется, чтобы подобные инициативы развивались и дальше. Мы готовы поддерживать этот проект и в будущем», — подчеркнул Владислав Зотов.

Также с речью выступили Андрей Тютюгин, руководитель управления туризма администрации г.о. Новокуйбышевск,

и Алла Некрасова, методист ГКУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям», амбассадор конно-спортивного клуба «Новополье» и член СРООИ «Общество "Даун Синдром"».

О важности инклюзии говорила и Яна Крюкова, сооснователь Центра психологии и нейропсихологии «Здравый смысл», подчеркнув, что люди с ОВЗ должны иметь возможность жить интересной, насыщенной жизнью и развиваться.

Инициатор проекта — Кристина Васильева

Организатором показа стала Кристина Васильева — топ-модель, кастинг-директор, педагог-наставник и основатель интегрированной модельной школы и агентства ИНТЕГРА MODELS.

«„Мода без границ“ станет ежегодным событием. Мы создаем в Самаре и Новокуйбышевске интегрированную модельную школу и агентство, где люди с ОВЗ смогут освоить профессию и чувствовать себя полноценными членами общества. Это поможет им социализироваться, а здоровым людям — научиться воспринимать разнообразие мира с уважением и принятием», — рассказала Кристина Васильева.

Фэшн-программа и атмосфера вдохновения

В показе приняли участие пять самарских дизайнеров:

Люксовый бренд KARUSEL (дизайнер Инна Кишова)

Авторские бренды Светланы Богатовой и Татьяны Головой

Вязаный трикотаж Li Ma (дизайнер Лилия Макаровская)

Бренд сумок-тоутов FLW (основатели Алла Бехтерева и Екатерина Кириллова)

Музыкальной кульминацией вечера стало выступление Артема Седова, автора проекта «Медная бабочка» — музыкальной инициативы, в которой каждая песня несет терапевтический смысл.

«Моя музыка помогает людям проживать эмоции и находить внутреннюю силу», — рассказал артист.

Стилист показа Ольга Черепанова отметила:

«Каждый человек достоин быть красивым — вне зависимости от роста, размеров или ограничений по здоровью».

Партнёры и команда проекта

Партнерами мероприятия выступили:

Самарский бизнес-инкубатор

Центр психологии и нейропсихологии для взрослых и детей «Здравый смысл»

Пицца «Квадратика» — вкусный партнер вечера, угостивший гостей своей знаменитой квадратной пиццей

Информационный партнер - НИАСАМ.

Над созданием показа работали:

Стилист — Ольга Черепанова

Ведущий — Владимир Мазур

Видеограф — Ксения Гейден

Фотограф — Анастасия Патрикеева

Визажисты — Анастасия Бучацкая и Татьяна Макарова

Елена Шведунова — руководитель филиала модельной школы Next в Самаре

Команда проекта:

Кристина Васильева — руководитель и основатель

Татьяна Васильева — директор ИНТЕГРА MODELS в Самаре и Новокуйбышевске

Галина Горина — педагог школы

Елена Струкова — волонтер и модель