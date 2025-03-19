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В Самаре прошло заседание антитеррористической комиссии

19 марта 2025 15:09
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В ходе заседания рассмотрен ряд важных вопросов, напрямую касающихся обеспечения безопасности жителей Самарской области.

В среду, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание региональной антитеррористической комиссии, в котором приняли участие руководители органов власти и местного самоуправления региона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов транспортной инфраструктуры, а также духовные лидеры традиционных религиозных объединений.

В ходе заседания рассмотрен ряд важных вопросов, напрямую касающихся обеспечения безопасности жителей Самарской области – повышение мер безопасности и антитеррористической защищенности объектов (территорий) транспортной инфраструктуры и религиозных организаций. Председатель и участники совещания отметили, что противодействие терроризму остается одной из важнейших задач региональных и муниципальных органов власти, правоохранительных структур. Свои провалы и неудачи на поле боя преступный киевский режим сейчас пытается компенсировать повышенной террористической активностью. Текущие реалии обязательно должны учитывать в своей работе руководители хозяйствующих субъектов и религиозных организаций, уверены члены АТК. От этого зависит безопасность граждан. В настоящее время ключевая задача – принять исчерпывающие меры безопасности и антитеррористической защищенности объектов культа, транспорта и транспортной инфраструктуры.

 

 

Теги: Самара

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