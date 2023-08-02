В Самаре прошли учебно-методические сборы спецназа органов ФСИН России, дислоцированных в ПФО

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В УФСИН России по Самарской области прошли учебно-методические сборы по изучению приемов и способов применения стрелкового оружия с сотрудниками отделов специального назначения органов ФСИН России Приволжского федерального округа. В них приняли участие 15 представителей регионов ПФО.

В проведении учебно-методических сборов принял участие инспектор по особым поручениям отдела по руководству отделом специального назначения управления режима и надзора ФСИН России подполковник внутренней службы Руслан Чернов.

Целью мероприятия являлось обучение сотрудников ОСН современным методикам проведения занятий по огневой подготовке и приемам скоростной стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова в составе групп в период выполнения задач в условиях чрезвычайных обстоятельств.

В ходе проведения сборов сотрудники УИС ознакомились с общими правилами безопасности при обращении с пистолетом и автоматом и командами, подаваемыми на огневом рубеже. Изучили основы баллистики и меткого выстрела.

Кроме того, участники тренировались в медленной стрельбе с одной и двух рук, стрельбе с корточек, стоя, из укрытий, в движении, работе в паре и тройке. В процессе отработки основных вопросов выполнялись приемы и способы оказания первой медицинской помощи.

Занятия проводились не только на стрельбище, но и в учебном классе, строевом стрелковом городке.

По завершению обучения руководители УМС провели тестовые стрельбы. Итоговый выходной контроль показал улучшения результатов стрельбы сотрудников спецназа из пистолета Макарова на 25% и из автомата Калашникова на 16%.

Учебно-методические сборы закрыли инспектор по особым поручениям отдела по руководству отделом специального назначения управления режима и надзора ФСИН России подполковник внутренней службы Руслан Чернов и заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко.

Они нацелили участников на качественное несение службы по прибытию в свои регионы, соблюдение мер безопасности при обращении с оружием. Кроме того, вручили благодарственные письма сотрудникам, командированным из Кировской, Амурской областей и Чувашской Республики для организации и проведения сборов.