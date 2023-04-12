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В Самаре прошла торжественная церемония вручения знаков и удостоверений ГТО, посвященная первому полету человека в космос

12 апреля 2023 21:31
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Знаки отличия вручили врио минспорта СО Лидия Рогожинская и советник заместителя директора по персоналу АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Щелоков.

Физкультурники отметили День космонавтики вручением знаков ГТО.

Сегодня, 12 апреля, в универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошла торжественная церемония вручения знаков и удостоверений ГТО, посвященная первому полету человека в космос.

Первый космонавт мира Юрий Гагарин получил золотой значок еще во время учебы в училище. Сегодня присоединиться к физкультурно-спортивному движению можно с 6 лет. Это возможность не только проверить свои силы, но и получить дополнительные привилегии.

Знаки отличия вручили врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и советник заместителя директора по персоналу АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Щелоков.

Современный вариант значка ГТО имеет форму стилизованной многоконечной звезды, в центре которой расположена окружность с изображением бегущего спортсмена. Образ атлета принадлежит олимпийскому чемпиону по легкой атлетике Юрию Борзаковскому.

 

Фото:   минспорта СО

 

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