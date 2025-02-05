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В Самаре прошла профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера, представители ДПС Госавтоинспекции МВД России по Самарской области и студенты Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной.

Сотрудники ГИБДД совместно со студентами медколледжа рассказали автолюбителям о факторах риска развития онкологических заболеваний, важности регулярных медицинских осмотров и своевременной диагностики. Все водители получили буклеты с полезной информацией о здоровом образе жизни, которые могут изучить самостоятельно и поделиться ими с близкими.

"Сегодня мы напомнили жителям, что здоровье водителя — залог безопасности на дорогах. И своевременное обращение за медицинской помощью играет ключевую роль в успешной борьбе с онкологическими заболеваниями. Наши сотрудники проходят профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию по установленному графику. Это делают все, без исключения", - отметил заместитель командира 1 батальона полка ДПС Госавтоинспекции МВД России по Самарской области Алексей Кох.

Напомним, что в 2024 году в ходе диспансеризации впервые выявлены заболевания у 150 тысяч человек, среди которых 2907 случаев злокачественных новообразований, причем более 70% из них выявлены на ранних стадиях.

«Лозунг Дня борьбы против рака в 2025 году – «Объединены уникальностью». Наше мероприятие направлено на привлечение внимания к теме онкологических заболеваний. Совместная акция призвана напомнить о важности заботы о своем здоровье. Выявить заболевание на ранней стадии помогут диспансерные и профилактические осмотры. Для этого необходимо ежегодно обращаться в поликлинику по месту жительства. Когда заболевание выявляется на ранней стадии, прогноз для пациента наиболее благоприятный, а шансы на выздоровление выше», - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.

Борьба с онкологическими заболеваниями - это одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Проект предусматривает усиление профилактической работы для повышения эффективности раннего выявления онкологических заболеваний.

Фото: минздрав СО