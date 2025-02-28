В Самаре прошла премьера короткометражного фильма «Вслед за отцом»

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26 февраля в одном из кинотеатров Самары состоялась премьера короткометражного документального фильма «Вслед за отцом» - картины, рассказывающей о роли мужчины в семье, в воспитании детей. Организаторами выступила редакция " Аргументы и Факты в Самаре".



Главными героями сюжета стали известные российские артисты, общественные деятели:

Александр Алешкин, Руслан Алехно, Александр Бердников, Ярослав Дронов (SHAMAN), Игорь Бурнышев (Гарик Бурито) и Антон Макарский. Они поделились со зрителями своими историями о родительстве, обо всех тонкостях воспитания подрастающего поколения, об ошибках и счастливых моментах семейной жизни. Гостями премьеры стали школьники города, представители депутатского корпуса, общественных организаций, члены Совета ветеранов специальной военной операции Самары.



«Во время просмотра сразу вспомнил своего отца. Он научил меня многому: кататься на коньках, лыжах, плавать, благодаря ему я обрел хобби на всю жизнь - шахматы. К сожалению, отца не стало, когда мне было 15. Но даже за такой, казалось бы, небольшой срок он успел многому меня научить, многое вложить. И я задумался. Хочется, чтобы, когда меня не станет, дети тоже с теплотой вспоминали обо мне, все ценности, семейный уклад хранили, что бы вокруг не происходило», - поделился заместитель председателя Совета ветеранов СВО Самары Марат Милюков.



Фильм рассказывает о семи героях, каждый из которых по-своему подходит к воспитанию детей. Алексей Чегодаев, член президиума всероссийской организации «Союз отцов», учит своих детей, что ошибаться — это нормально. Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) стремится быть примером для своей дочери, а музыкант Руслан Алехно прививает ей любовь к музыке.



Участники кинопоказа уверены - картина важна как для взрослых, так и для детей: «Молодежь сможет по-иному посмотреть на родителей, задуматься о своей роли в семье. Старшее поколение, уверен, почерпнет из него полезные советы», - отметил председатель Комитета по местному самоуправлению Думы г.о. Самара Павел Чумак.



Один из главных героев картины – 11-летний Егор, который после ухода отца на специальную военную операцию и его героической гибели взял на себя ответственность за семью. Его история — это напоминание о том, как важно ценить близких и сохранять память о тех, кто отдал свои жизни ради будущего своих детей.



«Чем старше они становятся, тем лучше я понимаю роль отца и ответственность, которая лежит на мне. Фильм натолкнул на мысль, что нужно иногда жертвовать чем-то и проводить время со своей семьей», - подчеркнул ветеран СВО, главный врач ГАУЗ Самарской области «Чапаевская стоматологическая поликлиника» Денис Нурсафин.



Фильм «Вслед за отцом» стал не только поводом для размышлений о семейных ценностях, но и напоминанием о том, как важно находить время для своих близких и быть примером для своих детей.



«Семья — это самое дорогое на свете. Благодаря нашим родителям мы становимся теми, кто мы есть. Кинокартина призывает мужчин вовлекаться в воспитание детей», - рассказала депутат Думы г.о. Самара Наталья Маркушкина.



Над созданием картины работала команда профессионалов, включая Союз отцов России, издательский дом "Аргументы и факты" и певца Shaman, который не только стал героем фильма, но и внес вклад в его продвижение.

Фото: администрация Самары